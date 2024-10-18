İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İstanbul'da Hakan Fidan ile Görüşecek

Politika

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İstanbul'a gerçekleştireceği ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 18-19 Ekim'de İstanbul'u ziyaret ediyor. 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısına katılacak olan Arakçi, Dışişleri Bakanı Fidan ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Fidan'ın İranlı mevkidaşıyla görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerinin her alanda gelişmesinden duyulan memnuniyetin dile getirilmesi, terörle mücadele alanında İran'la iş birliğinin artırılmasının öneminin vurgulanması, Türkiye'nin, bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesine yönelik desteğini yinelemesi, ikili ticaret hacminin artırılmasına yönelik irademizin teyit edilmesi, İsrail'in saldırganlığı karşısında itidalli hareket etmenin öneminin vurgulanması öngörülüyor.

Türkiye-İran ilişkileri

İkili siyasi ilişkiler, 2014 yılında kurulan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) mekanizmasıyla yeni bir kurumsal çerçeve kazandı. Sekizinci YDİK toplantısı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Ankara ziyareti sırasında 24 Ocak 2024 tarihinde yapıldı. Türkiye ile İran arasındaki çok boyutlu ilişkiler üst düzey ziyaret ve istişareler kapsamında sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İranlı mevkidaşıyla son olarak New York'ta düzenlenen BM 79. Genel Kurulunda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, 3 Eylül 2023 tarihinde Tahran'ı ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca, 2024 Temmuz ayında yine Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı.

Terörle mücadele etkin adımlar gündemde

Terörle mücadele alanındaki iş birliği, iki ülke İçişleri Bakanlıkları arasındaki mevcut mekanizmalar kapsamında ele alınıyor. İran'la, PKK-PJAK başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürülmesi hedefleniyor. Terörle ortak mücadele alanında İran ile anlayış birliği içinde olunmasına rağmen, bazı konularda daha etkin adımlar atılması yönünde Türkiye'nin beklentileri bulunuyor.

Ekonomik iş birliği

Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 29. toplantısının yıl sonunda Tahran'da düzenlenmesi öngörülüyor. KEK toplantısı kapsamında, ekonomi, ticaret ve ulaşım başta olmak üzere, iş birliği başlıklarının kapsamlı şekilde ele alınması planlanıyor. İkili ticaret hacmi 2023 yılı sonu itibarıyla 7,2 milyar doları aştı. İkili ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor.

Türkiye ile İran arasında sınır kapılarının sayısının artırılması konusu görüşülürken, bu çerçevede iki ülke arasında dördüncü sınır kapısının (Gelincik-Kuzereş) açılmasına yönelik hazırlıklar ise sürdürülüyor. - ANKARA