İran Dışişleri Bakanı Körfez Turu Başlatıyor

Politika

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Gazze'de yaşananları ve Orta Doğu'da yayılan savaşa ilişkin gelişmeleri ele almak üzere Körfez ülkeleri turuna çıkıyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Körfez ülkeleri turuna başlayacağı ve ziyaretleri çerçevesinde Suudi Arabistan'a ziyaret edeceği açıklandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi konuya ilişkin açıklamasında, Arakçi'nin ilerleyen saatlerde Suudi Arabistan'a varacağını söyleyerek Arakçi'nin gerçekleştireceği görüşmelerde "bölgede yayılan savaşın durdurulmasına odaklanılacağını" dile getirdi. Bekayi, "Amacımı İsrail rejiminin gerçekleştirdiği soykırımı ve saldırganlığını durdurmak, Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimizin acı ve ıstıraplarını dindirmek için diplomatik çabaları arttırmak. Katliam ve saldırganlık durdurulmalı" dedi.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin gece saatlerinde de Katar'a varması bekleniyor. - TAHRAN