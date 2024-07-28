İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İsrail'in Lübnan'da maceraya girmemesi gerekiyor

Politika

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'i Hizbullah ile yaşanan gerilimde Lübnan'da maceraya girmemesi konusunda uyararak, "İsrail'in Lübnan'da girişeceği herhangi bir cahilce eylem bölgede istikrarsızlığa ve gerilime neden olacaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan son gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Kenani açıklamasında, "Siyonist İsrail rejimi, Gazze'de aylardır Filisin halkına yönelik devam ettirdiği katliam ve cinayetlerinin ardından sahte senaryolar ile uluslararası kamuoyunu yanıltmaya ve yanlışı yönlendirmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in işgal altındaki Golan Tepelerinde bulunan Majdal Shams bölgesinde yaşanan olaya dair konuşma ve yorum yapma hakkının olmadığını kaydeden Kenani, "Ahlaki meşruiyetini kaybetmiş olan bu rejim söz konusu olaya dair başkalarını suçlama hakkına da sahip değildir" dedi.

Kenani, İsrail'i Hizbullah ile yaşanan gerilimde Lübnan'da maceraya girmemesi konusunda uyararak, "İsrail'in Lübnan'da girişeceği herhangi bir cahilce eylem bölgede istikrarsızlığa ve gerilime neden olacaktır" ifadesini kullandı. İsrail'in Lübnan'a yönelik bir müdahalesinin bölgede savaşa neden olabileceği konusunda uyaran Kenani, İsrail'in öngörülemez bir karşılık görebileceğini söyledi.

Hizbullah, saldırıyı reddetti

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'a düzenlenen saldırıda bir roketin futbol sahasına isabet etmesi sonucu 12 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından açıklama yapan Hizbullah, Majdal Shams'a roketli saldırı düzenlemediklerini belirterek, saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığını ifade etmişti. Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada ise Golan Tepeleri'nde bulunan bir İsrail üssüne onlarca roket fırlattığını duyurmuştu. - TAHRAN