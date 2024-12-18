İran, Gerçek Vaad 3 Operasyonunu Başlatacak - Son Dakika
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Politika

İran, Gerçek Vaad 3 Operasyonunu Başlatacak

İran Devrim Muhafızları, İsrail'e yönelik Gerçek Vaid 3 operasyonunun gerçekleşeceğini açıkladı.

18.12.2024 19:36
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı General Ali Fedevi, halk arasında İsrail'e yapılacak misilleme hakkında çok sayıda soru sorulduğunu belirterek, "Devrim Muhafızları Ordusu verdiği sözleri her zaman yerine getirmiştir. Şimdi de Gerçek Vaad 3 operasyonunun kesinlikle gerçekleşeceğini herkes bilsin" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı General Ali Fedevi, İran'ın Kum kentinde düzenlenen bir programda İsrail'e yönelik yapılacak misillemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Fedevi, halk arasında İsrail'e yapılacak misilleme hakkında çok sayıda soru sorulduğunu belirterek, "Gerçek Vaad 3 operasyonuna dair birçok soru olduğunu görüyorum. Devrim Muhafızları Ordusu verdiği sözleri her zaman yerine getirmiştir. Şimdi de Gerçek Vaad 3 operasyonunun kesinlikle gerçekleşeceğini herkes bilsin" ifadelerini kullandı. Fedevi, İran'ın İsrail'e karşı Gerçek Vaad 3 operasyonunu, kendi belirleyeceği zaman ve yerde gerçekleştireceğini ifade etti.

"Askeri kararlara hükümet karışamaz"

İran Devrim Muhafızları eski Kudüs Gücü Komutanı ve eski İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi de açıklamalarda bulundu. Vahidi, İran Silahlı Kuvvetleri ve komutanlarının İsrail'e yönelik muhtemel bir misilleme için hazır olduklarını ve bu konuda geri adım atmayacaklarını söyledi. Vahidi, "Gerçek Vaad 3 operasyonunu hayata geçireceğiz. Elbette bu, Siyonist rejimin istediği şekilde olmayacak. Ordumuz ve silahlı kuvvetlerimiz sahadalar ve her türlü büyük senaryoya hazırlıklılar. Askeri anlamda alınacak bir karara hükümet karışamaz veya engelleyemez. Ancak bu, hükümetin askeri kanatta alınan kararların karşısında yer aldığı anlamına gelmiyor" dedi.

İsrail, İran'a hava saldırıları düzenlemişti

İsrail, 26 Ekim tarihinde İran'a yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirmişti. İran'ın İsrail'e yönelik hipersonik ve balistik füzelerle gerçekleştirdiği "Gerçek Vaad 2" operasyonuna tepki olarak İsrail, başkent Tahran, Huzistan ve İlam kentlerine hava saldırıları düzenlemişti. İsrail'in İran'ı hedef aldığı bu ilk saldırıda, hava savunma bataryaları, İHA fabrikası ve füze üretim tesisleri de dahil olmak üzere İran askeri tesisleri hedef alınmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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