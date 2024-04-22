İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ordu Günü'nün 45. yıldönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon verdi - Son Dakika
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Politika

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ordu Günü'nün 45. yıldönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon verdi

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ordu Günü\'nün 45. yıldönümü dolayısıyla Ankara\'da resepsiyon verdi

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Ordu Günü'nün 45. yıldönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenledi. Törene Türk askeri yetkililer ve siyasi liderler katıldı. Konuşmalarda, İran ve Türkiye arasındaki güçlü ilişkiler ve bölge istikrarının önemi vurgulandı.

22.04.2024 21:03  Güncelleme: 21:17
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İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından Ordu Günü'nün 45. yıldönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon verildi.

İran Ordu Günü'nün 45. yıl dönümü, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habıbollahzadeh'un ev sahipliğinde kutlandı. Törene Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve çok sayıda diplomat ile askeri yetkililer katıldı. Törende konuşan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, "Ortak tarih ve kültürümüz, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda her geçen gün daha da gelişmektedir. Geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşanan 6 Şubat deprem felaketi sonrası İran'ın silahlı kuvvetlerine göstermiş olduğu dayanışmadan ötürü teşekkürlerimi sunmak isterim. Öte yandan bölgemiz Gazze savaşı nedeniyle kritik bir dönemden geçmektedir. Bu kritik bölgesel gelişmeler karşısında diğer Müslüman ülkelerle olduğu gibi iran ile de güçlü bir diyalog sürdürüyoruz" dedi.

İran Büyükelçisi Habıbollahzadeh ise, "İran ve Türkiye Cumhuriyeti savunma ve askeri alanda, ekonomik ve kültürel alanlarda olduğu gibi ikili iyi ilişkilere sahip olmanın yanı sıra İran ve Türkiye Silahlı Kuvvetleri de tehditler konusunda ortak bir anlayışla bölge istikrarını ve ortak sınırların güvenliğini sağlamada gerekli iş birliğine sahiptir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ordu Günü'nün 45. yıldönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon verdi - Son Dakika

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