İran, İsmail Haniye'nin suikast sonucu ölümü üzerine 3 günlük yas ilan etti - Son Dakika
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Politika

İran, İsmail Haniye'nin suikast sonucu ölümü üzerine 3 günlük yas ilan etti

İran hükümeti, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleşen hava saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan etti. İran Meclis Başkanı Kalibaf, İsmail Haniye'ye Allah'ın rahmet dileyerek, İran ve direniş cephesinin şehit kardeşin kanını yerde bırakmayacağını belirtti.

31.07.2024 13:07
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İran, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti.

İran hükümeti tarafından yayınlana bildiride, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin başkent Tahran'da kaldığı konuta gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu. Bildiride, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehadeti, direniş destekçilerini ve dünyanın tüm özgür insanlarını derinden üzdü. Cani ve gaspçı Siyonist rejim (İsrail), işlediği bu suikastla utanç verici suçlar listesine bir yenisini daha ekledi" ifadeleri kullanıldı. Bildiride, "İran olarak, ulusal milli birlik hükümetinin iş başı yaptığı zamanda, tüm uluslararası ve insani hukuku ayaklar altına alarak İran İslam Cumhuriyeti'nin diplomatik misafirlerine yönelik gerçekleşen bu vahşi saldırı kınıyoruz. Bu saldırı, Siyonist rejimin (İsrail) bir terör örgütü olduğunu ve yeryüzündeki hiçbir noktanın iyileştirilemez bu kanserli tümörden güvende olamayacağını göstermektedir" denildi.

"İran ve direniş cephesi şehit kardeşimizin kanını yerde bırakmayacaktır"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf Haniye'nin suikastının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah'ın rahmeti, Filistin direnişinin cesur lideri, savaşan Filistin milletinin onurunun ve İslami değerlerin koruyucusu Şehit İsmail Haniye'nin üzerine olsun. İran ve Filistin milletleri birbirlerine sarılarak bu büyük musibetin acısını yaşıyorlar. İran ve direniş cephesi şehit kardeşimizin kanını yerde bırakmayacaktır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran, İsmail Haniye'nin suikast sonucu ölümü üzerine 3 günlük yas ilan etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran, İsmail Haniye'nin suikast sonucu ölümü üzerine 3 günlük yas ilan etti - Son Dakika
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