İran, İsrail'e destek veren ABD ve İngiltere'ye yaptırım uygulayacak - Son Dakika
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Politika

İran, İsrail'e destek veren ABD ve İngiltere'ye yaptırım uygulayacak

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına verdikleri destek nedeniyle ABD'den 7 kişi ve 5 kuruluş ile İngiltere'den 8 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım uygulanacağını açıkladı. Yaptırım listesinde Lockheed Martin, General Dynamics, SkyDaewoo, Chevron, Kharon İstihbarat Şirketi, Grant Shapps, James Hackenhall, Kraliyet Hava Üssü, Diamond savaş gemisi, Rafael Savunma Şirketi, Elbit Systems ve Parker Meggitt şirketi yer alıyor.

02.05.2024 13:45
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İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına verdikleri destek nedeniyle ABD'den 7 kişi ve 5 kuruluş ile İngiltere'den 8 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım uygulanacağını açıkladı.

İran, İngiltere ve ABD'den çeşitli isim ve kuruluşlara yaptırım kararı aldı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırım listesine alınan ABD ve İngiliz şirketleri ve kişilerin İsrail'in "terör eylemlerine" destek verdiği belirtilerek, "Bölgedeki terör ve insan hakları ihlalleri ile mücadele kapsamında ABD'li 7 kişi ve 5 silah şirketi yaptırım listesine alındı" denildi. Yaptırım uygulanan şirketler arasında Lockheed Martin, General Dynamics, SkyDaewoo, Chevron ve ABD merkezli Kharon İstihbarat Şirketi yer aldı.

İsrail'e destek olan İngiliz şirketleri ve kişilere uygulanacak yaptırımlarda ise, aralarında İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ve İngiliz Ordusu Stratejik Komutanı James Hackenhall'ın da bulunduğu 8 isim ve Akdeniz'de bulunan Kraliyet Hava Üssü, Kızıldeniz'de konuşlu İngiltere'nin Diamond savaş gemisi ile Rafael Savunma Şirketi, Elbit Systems ve Parker Meggitt şirketi yer aldı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran, İsrail'e destek veren ABD ve İngiltere'ye yaptırım uygulayacak - Son Dakika

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