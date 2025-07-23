İran: İsrail'e Karşı Hazırız - Son Dakika
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Politika

İran: İsrail'e Karşı Hazırız

23.07.2025 11:48
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırılarına karşı hazırlıklı olduklarını açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Katar medyasına yaptığı açıklamada, " İsrail'in her türlü askeri saldırısına karşı hazırlıklıyız. Güçlerimiz, gerektiğinde İsrail'in derinliklerini yeniden hedef alabilecek durumda" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar merkezli Al Jazeera kanalına verdiği röportajda, İran'ın İsrail'e karşı tutumuna ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in İran'a saldırdığını ve buna karşılık güçlü bir şekilde karşılık verdiklerini söyleyen Pezeşkiyan, "İsrail'in her türlü askeri saldırısına karşı hazırlıklıyız. Güçlerimiz, gerektiğinde İsrail'in derinliklerini yeniden hedef alabilecek durumda. İsrail bize saldırılar düzenledi, biz de güçlü bir şekilde karşılık verdik ve onların derinliklerini vurduk. Ancak İsrail, bu saldırılarda verdiği kayıpları kamuoyundan gizliyor" dedi.

Pezeşkiyan, "İsrail, İran'da yönetimi yok ederek ülkemizi parçalamak ve ortadan kaldırmak istedi, fakat başarısız oldu. Elbette bazı sızmalar yaşandı, ancak bunda asıl rolü ABD teknolojisi ve bu teknolojinin kullanımı oynadı" diye konuştu.

"İsrail, saldırılarımızın etkisini gizlemeye çalışıyor"

Savaş istemediklerini vurgulayan Pezeşkiyan, "Ancak sadece ateşkese güvenip savunmasız kalamayız. Güçlü bir şekilde kendimizi savunmayı sürdüreceğiz. İsrail, füze saldırılarımızın etkisini gizlemeye çalışıyor ancak bu rejimin savaşı durdurma yönündeki talebi yaşananların arka planını açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

"İran teslim olmadı, olmayacak"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "İran hiçbir zaman teslim olmadı ve olmayacak, bu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ancak biz diplomasiye ve diyaloga inanan bir ülkeyiz. Bölge ülkeleri, son savaş sürecinde İran'a daha önce görülmemiş düzeyde güçlü bir destek göstermiştir" şeklinde konuştu.

Nükleer silah konusunda İran'ın duruşunun net olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Nükleer silah sahibi olmak bizim siyasi, dini, insani ve stratejik duruşumuza aykırıdır. Uranyum zenginleştirme faaliyetleri ise uluslararası yasalar çerçevesinde topraklarımızda devam edecektir" dedi.

"Trump dediği için değil, liderimizin fetvası gereği"

Gelecekteki muhtemel müzakerelerin kazan-kazan esasına dayanması gerektiğini söyleyen Mesud Pezeşkiyan, "Biz tehditleri ve emirleri kabul etmiyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini söylüyor. Biz de bunu kabul ediyoruz ama Trump dediği için değil, liderimizin (Ayetullah Ali Hamaney) fetvası olduğu için. Nükleer programımızın sona erdiğini söylemek bir yanılsamadır. Nükleer yeteneklerimiz tesislerde değil bilim insanlarımızın zihnindedir" diye konuştu.

"Katar'a saldırmadık, ABD üssüne saldırdık"

İran'ın ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıya da değinen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Biz Katar'a saldırmadık, saldırmayız da. Katar bizim kardeş ülkemiz ve halkı da kardeşimizdir. Biz sadece ülkemizi bombalayan ABD'nin üssüne saldırdık. Katarlı kardeşlerimizin duygularını anlıyorum. Bu nedenle Katar Emiri ile telefonla görüştüm. Katar'a yönelik niyetimiz kardeşçedir. Her alanda onlara yardım etmeye hazırız" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran: İsrail'e Karşı Hazırız - Son Dakika

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