İran: İsrail'e Yanıt Hakkımız Saklı - Son Dakika
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Politika

İran: İsrail'e Yanıt Hakkımız Saklı

İran, İsrail'in saldırısına yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu ve ateşkes çağrısında bulundu.

26.10.2024 21:10
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İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, İsrail'in İran'ın askeri üslerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yayınladığı bildiride, "İran, yanıt verme hakkını saklı tutmaktadır. Ayrıca Gazze ve Lübnan'da sivillerin katledilmesini önlemek için kalıcı bir ateşkes sağlanmasının önemini vurgulamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, İsrail'in İran'ın askeri üslerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin bir bildiri yayınladı. Bildiride, "Bu sabah Siyonist rejimin savaş uçakları, uluslararası hukuka aykırı ve açık bir saldırıda bulunarak, ABD'nin Irak'taki hava sahasından İran sınırına 100 kilometre mesafeden menzilli hava tabanlı birkaç füze fırlattı. İran balistik füzelerinin savaş başlığının beşte biri ağırlığında olan ve hafif bir savaş başlığına sahip bu füzeler, İran'ın İlam ve Huzistan eyaletleri ile Tahran çevresindeki bazı radar sistemlerini hedef aldı. Ülkemizin hava savunma sisteminin müdahalesi sayesinde kısmi hasar meydana geldi. Zarar gören radar sistemlerinden bir kısmı hemen onarılırken diğerlerinin ise onarımı halen devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"Düşman uçaklarının hava sahamızdan girmesi engellenmiştir"

Bildiride, "Ülkemizin hava savunma sistemlerinin hazırlıklı olması sayesinde birçok füze izlenmiş ve düşman uçaklarının hava sahamızdan girmesi engellenmiştir. İran, yanıt verme hakkını saklı tutmaktadır. Ayrıca Gazze ve Lübnan'da sivillerin katledilmesini önlemek için kalıcı bir ateşkes sağlanmasının önemini vurgulamaktadır" denildi.

"ABD hükümetine, bu yasa dışı rejimi kontrol altına alması uyarısında bulunuyoruz"

ABD'ye İsrail'in suçlarının önüne geçmesi için uyarıda bulunulan bildiride, "Çatışmaların yayılmasını ve özellikle Gazze ile Lübnan'da masum insanların öldürülmesini önlemek için Siyonist rejimin eylemlerine kapsamlı destek veren terör destekçisi ABD hükümetine, bu yasa dışı rejimi kontrol altına alması ve işgalci rejimin neden olduğu bataklığa daha fazla gömülmemesi uyarısında bulunuyoruz. Öte yandan İran halkı, medya mensupları ve uzmanlardan güvenilir olmayan ve doğrulanmamış bilgilere itibar etmemelerini, doğru haberleri ise yalnızca resmi kanallar üzerinden takip etmelerini rica ediyoruz" denildi.

Ölü sayısı 4'e yükseldi

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, İsrail saldırısında yaralanan 2 askerin daha yaşamını yitirdiğini ve can kaybının 4'e yükseldiğini bildirdi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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