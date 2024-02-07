İran, İstanbul'daki saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Politika

İran, İstanbul'daki saldırıyı kınadı

İran, İstanbul\'daki saldırıyı kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yapılan silahlı saldırıyı kınayarak Türkiye'ye dayanışma mesajı gönderdi. Kenani, saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

07.02.2024 14:55  Güncelleme: 14:59
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınayarak Türkiye'ye dayanışma mesajı gönderdi.

İran'dan dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin kınama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yayımladığı kınama mesajında, "Dost ve kardeş Türkiye ile terör ile mücadele konusunda danışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum. Gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısındaki polis noktasına dün 11.35 sıralarında silahlı terör saldırısı düzenlenmiş, çıkan çatışmada terör örgütü DHKP-C üyesi saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç öldürülerek etkisiz hale getirilmişti. Olayda Dilfıraz Karataş isimli bir vatandaş hayatını kaybederken, 3'ü polis memuru 6 kişi de yaralanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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