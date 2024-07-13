İran, Mısır ve Ürdün İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika
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Politika

İran, Mısır ve Ürdün İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı

İran, Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanlıkları, İsrail'in El Mevasi bölgesinde 71 Filistinlinin ölümüne yol açan saldırısını kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in Gazze'de soykırımlarına devam ettiğini belirtirken, Ürdün Dışişleri Bakanlığı da uluslararası toplumun Filistinlilerin acılarına son vermek için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in saldırılarının ateşkes anlaşmasına varılmasında zorluklara neden olduğunu ifade etti.

13.07.2024 20:04
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İran, Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanlıkları, İsrail'in El Mevasi bölgesinde 71 Filistinlinin ölümüne yol açan saldırısını kınadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde güvenli bölge olarak ilan ettiği El Mevasi bölgesine gerçekleştirdiği ve 71 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıya İran, Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan'dan tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, İsrail rejiminin Gazze'de ABD desteği ile soykırımlarına devam ettiğini belirtti. Kenani, "Bir kez daha Gazze'de yüzlerce kadın ve çocuk İsrail tarafından hedef alınarak hayatlarını kaybetti. Bu saldırı siyonist İsrail rejiminin direnişi yıpratmak ve yok etmek adına uluslararası toplumun sessizliğinden güç alarak katliamlarına devam ettiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumu ve İslam ülkelerini İsrail saldırganlığı karşısında "gerçekçi" bir sorumluluk almaya çağıran Kenani, İsrailli yetkililerin uluslararası mahkemelerce yargılanmaları gerektiğini vurguladı. Kenani, "İsrail rejiminin kasten sivil yerleşim alanlarını, okulları, hastaneleri ve mülteci kamplarını hedef alması, rejimin direniş karşısındaki çaresizliğini göstermektedir. Bu katliamlar İsrail'in uluslararası mahkemeler tarafından yargılanması gerektiğini bir kez daha ispatlamaktadır. Bu bağlamda tüm özgür ve bağımsız ülkeler İsrail'in yargılanması, Gazze'de savaşın son bulması ve rejime yönelik yaptırımların uygulanması için çalışmalıdır" ifadelerini kullandı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail'in söz konusu katliamı kınandı. Bakanlık Sözcüsü Süfyan El Kudah, Ürdün'ün İsrail'in uluslararası hukuku sürekli ihlal etmesini kınadığını belirterek, uluslararası toplumun Filistinlilerin acılarına son vermek için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

"Sivillere yönelik saldırılar ateşkesi zorlaştırıyor"

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "İsrail'in El Mevasi bölgesine yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz. Filistinli sivillere yönelik devam eden ihlaller, ateşkes anlaşmasına varılmasında ciddi zorluklara neden oluyor" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran, Mısır ve Ürdün İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika

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