İran: Müzakereler için Güven Şart - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İran: Müzakereler için Güven Şart

24.07.2025 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD ile müzakerelere güvenin sağlanması ve yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile muhtemel müzakerelere ilişkin açıklamasında, "Müzakerelere başlanabilmesi için bazı temel ilkelerin sağlanması gerekmektedir. Öncelikle, İran'ın güveninin kazanılması şart. Zira İran, ABD'ye hiçbir şekilde güven duymamaktadır. Ayrıca, müzakerelerin özellikle askeri müdahale gibi gizli gündemler için bir araç olarak kullanılmaması gerekmektedir. İran her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olsa da, görüşmelerin şeffaf ve dürüst bir zeminde yürütülmesi gereklidir" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen uluslararası toplantılara katılmak üzere bulunduğu New York'taki temaslarına ilişkin açıklamada bulundu. Garibabadi, 3 gün süren BM ziyaretinde çeşitli istişarelerde bulunduklarını ve önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. BM Güvenlik Konseyi toplantısına katıldığını belirten Garibabadi, burada İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşı ülkesinin verdiği yanıtı aktardığını ve saldırıların tekrarı halinde daha güçlü bir karşılık verileceğini vurguladığını söyledi. Uluslararası toplumun büyük bir çoğunluğunun saldırıyı kınadığını hatırlatan Kazım Garibabadi, BM Güvenlik Konseyi ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nun sessizliğini eleştirdiğini kaydetti. Ayrıca, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin saldırıları destekleyen taraflı tutumuna da sert tepki gösterdiklerini ifade etti.

" Gazze'deki vahim durum için altı öneri sunduk"

BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'deki insani felakete de dikkat çektiklerini aktaran İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, İsrail'in işlediği savaş suçlarına karşı altı öneri sunduklarını ve her ülkenin bu konuda bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.

110'dan fazla ülkeyle görüşme

Ziyareti kapsamında BM'ye üye 110'dan fazla ülkenin temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirten Kazım Garibabadi, "Bu görüşmede Siyonist rejim ve ABD'nin ülkemize yönelik saldırısının çeşitli boyutlarını ve bunun uluslararası barış ve güvenlik üzerindeki yıkıcı etkilerini açıkladım. Ayrıca, ülkelerin ve BM'nin bu konuda ağır bir sorumluluğu olduğunu belirttim" ifadelerini kullandı.

Geçici üyelerle kritik görüşme

BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi 10 ülkenin temsilcileriyle de görüşme yaptıklarını söyleyen Garibabadi, UAEA ile ilişkiler, İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik saldırılar ve 2231 sayılı BM kararı çerçevesindeki gelişmeleri değerlendirdiklerini aktardı.

BM Şartı Dostları Grubu ve Kızılhaç görüşmeleri

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, BM Şartı'nı Savunan Dostlar Grubu ile bir toplantı gerçekleştirerek güncel konuları ele aldıklarını, grup üyelerinin ABD ve İsrail'in saldırılarını kınayarak sorumluluk çağrısında bulunduğunu söyledi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric Egger ile de bir araya gelen Garibabadi, İsrail'in "meşru müdafaa" iddiasının asılsız ve uluslararası hukuk açısından geçersiz olduğunu vurguladıklarını belirtti.

"Medya saldırıları adil ve tarafsız işlemeli"

Ziyaret kapsamında 20'den fazla uluslararası medya temsilcisiyle bir araya geldiklerini kaydeden Garibabadi, medyanın İsrail ve ABD'nin saldırılarını adil, tarafsız ve profesyonel şekilde ele alması gerektiğini söyledi.

"Müzakereler için güven inşa edilmeli, yaptırımlar kaldırılmalı"

ABD ile muhtemel müzakerelere değinen Garibabadi, "Müzakerelere başlanabilmesi için bazı temel ilkelerin sağlanması gerekmektedir. Öncelikle, İran'ın güveninin kazanılması şarttır. Zira İran, ABD'ye hiçbir şekilde güven duymamaktadır. Ayrıca, müzakerelerin özellikle askeri müdahale gibi gizli gündemler için bir araç olarak kullanılmaması gerekmektedir. İran her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olsa da görüşmelerin şeffaf ve dürüst bir zeminde yürütülmesi gereklidir" dedi.

Garibabadi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında İran'ın nükleer haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Bu kapsamda İran'ın ihtiyaçları doğrultusunda uranyum zenginleştirme hakkı tanınmalıdır. Son olarak, İran'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması da müzakerelerin temel şartlarından biridir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran: Müzakereler için Güven Şart - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Bilecik’te alevler hızla ilerliyor 7 köy tahliye edildi Bilecik'te alevler hızla ilerliyor! 7 köy tahliye edildi
Malatya’da askeri araç devrildi: Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit oldu Malatya'da askeri araç devrildi: Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, görüştüğü Galatasaraylı yıldızı açıkladı Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, görüştüğü Galatasaraylı yıldızı açıkladı
Fenerbahçe ile anılan Rashford’ın yeni takımı belli oldu Fenerbahçe ile anılan Rashford'ın yeni takımı belli oldu
Eskişehir’de yangında alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT çalışanı şehit oldu Eskişehir'de yangında alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT çalışanı şehit oldu
Jhon Duran Fenerbahçe’de şimdiden fırtına estirdi Jhon Duran Fenerbahçe'de şimdiden fırtına estirdi
Türkiye şehitlerine ağlıyor Bakan Yumaklı’dan ilk açıklama geldi Türkiye şehitlerine ağlıyor! Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi
İsrail Meclisi, hükümeti işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmeye çağırdı İsrail Meclisi, hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye çağırdı

17:21
Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı
Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı
16:45
İsrail kana doymuyor Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı
İsrail kana doymuyor! Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı
16:39
Dehşete düşüren görüntü Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
Dehşete düşüren görüntü! Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
14:57
Türkiye’ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis’ten küstah tehdit
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
14:02
Merkez Bankası faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi
23:00
Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni
Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni
22:55
Selçuk İnan’dan ’’Fenerbahçe’yi çalıştırır mısınız’’ sorusuna bomba cevap
Selçuk İnan'dan ''Fenerbahçe'yi çalıştırır mısınız?'' sorusuna bomba cevap
22:39
Şehit orman görevlilerinin son anlarını, OBAK ekip lideri anlattı
Şehit orman görevlilerinin son anlarını, OBAK ekip lideri anlattı
22:28
Galatasaray geriden gelip kazandı
Galatasaray geriden gelip kazandı
22:24
Evlendikten 1 hafta sonra yangın faciasında şehit oldu
Evlendikten 1 hafta sonra yangın faciasında şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 17:53:29. #7.11#
SON DAKİKA: İran: Müzakereler için Güven Şart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.