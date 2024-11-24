İran Nükleer Santfüjleri Aktif Hale Getirdi - Son Dakika
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Politika

İran Nükleer Santfüjleri Aktif Hale Getirdi

İran, gelişmiş santrifüjleri aktif hale getirerek nükleer programını hızlandırdığını duyurdu.

24.11.2024 17:05
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf bugün yaptığı açıklamada, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun aldığı karar doğrultusunda nükleer tesislerde bulunan gelişmiş santfüjlerin bugün aktif hale getirildiğini ve gaz akışına başlandığını duyurdu.

İran Atom Enerjisi Kurumu, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEA) iş birliği yapmadığı gerekçesiyle İran'ın nükleer programını kınayan bildirisine tepki olarak adımını attı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf meclis açık oturumunda söz konusu gelişmiş santfüjlere ilişkin yaptığı açıklamada, İran aleyhinde UAEA tarafından alınan karara gereken karşılığın verileceğini belirtti. Kalibaf, İran Atom Enerji Kurumu'nun aldığı karar doğrultusunda nükleer tesislerde bulunan gelişmiş santfüjlerin bugün aktif hale getirildiğini ve gaz akışına başlandığını duyurdu. Kalibaf, "Yapıcı olmayan ve siyasi içerikli benzer kararlar, ülkeleri kendi ulusal güvenliklerini koruma adına UAEA protokollerine aykırı adımlar atmaya zorluyor. İran aleyhine alınan bu karara itiraz eden ve çekimser kalan ülkelerin, UAEA'daki üç Avrupa ülkesinin oluşturduğu hakimiyeti kırarak İran ile UAEA arasındaki ilişkiyi siyasetten arındırılmış bir yapıya kavuşturacaklarını umut ediyorum" şeklinde konuştu.

"ABD ve üç Avrupa ülkesi, hukuksuz eylemlerini örtbas etmek için nükleer programımızı bahane ediyor"

UAEA'nın aldığı kınama kararını "siyasi ve gerçek dışı" olarak nitelendirerek tepki gösteren Kalibaf, ülkesinin nükleer çalışmalarının tamamen barışçıl olduğunu söyledi. Kalibaf, "Üç Avrupa ülkesi, ABD'nin İran'ın barışçıl nükleer programına yönelik gerçek dışı yaklaşımını destekleyerek, UAEA'da İran aleyhine bir kınama kararı çıkmasına neden oldu. ABD ve üç Avrupa ülkesi, kendi hukuksuz eylemlerini örtbas etmek için nükleer programımızı bahane ediyor ve UAEA ile İran arasında oluşan olumlu iş birliği ortamını baltalamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

İran'ı kınama karar tasarısına 19 ülke evet demişti

UAEA Yönetim Kurulu toplantısında İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından sunulan ve ABD tarafından desteklenen İran'ı kınama karar tasarısı, 19 ülkenin "evet", 3 ülkenin "hayır", 12 ülkenin ise "çekimser" oyuyla kabul edilmişti. Kararda Tahran yönetimine UAEA ile derhal iş birliği yapma çağrısı yapılmıştı. Geçtiğimiz cuma günü ise, İran Dışişleri Bakanlığı ve İran Atom Enerjisi Kurumu, UAEA tarafından kabul edilen ve Tahran'ı iş birliği yapmadığı gerekçesiyle kınayan karara tepki olarak ortak bir bildiri yayımlamış ve Tahran yönetiminin nükleer tesislerde hazır bulunan ve uranyumu daha hızlı zenginleştirebilen yeni nesil santrifüjleri aktif hale getirileceği belirtilmişti.

IR6, IR8 ve IR10 gibi yeni nesil gelişmiş santrifüjler bulunuyor

İran'ın nükleer tesislerinde gelişmiş santrifüjleri kullanması, uranyum zenginleştirme hızını ve bu anlamda zenginleştirilmiş uranyum stokunu artıracağı anlamına geliyor. İran'ın elinde IR6, IR8 ve IR10 gibi yeni nesil gelişmiş santrifüjleri bulunuyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran Nükleer Santfüjleri Aktif Hale Getirdi - Son Dakika

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