İran, Suriye'deki Varlığını 'Terörle Mücadele' Olarak Nitelendirdi - Son Dakika
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Politika

İran, Suriye'deki Varlığını 'Terörle Mücadele' Olarak Nitelendirdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Suriye'deki varlıklarının terörle mücadele için olduğunu belirtti.

23.12.2024 16:08
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın Suriye'de varlığının amacının "terör ile mücadele" olduğunu belirterek, "Geçmiş dönemde Suriye'de farklı muhalif gruplar ile irtibattaydık. Ancak şu an Suriye'deki yeni yönetim ile doğrudan bir bağlantımız yok" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Bekayi, Suriye konusunda Türkiye ile diyalog halinde olduklarını ifade ederek, "Hem bölgesel hem de Suriye ile ilgili çok taraflı görüşmeler yapıyoruz. Suriye, iki ülke arasında ele alınan ve görüşülen önemli konulardan biri. Türkiye, önemli bir komşumuzdur ve ilişkilerimiz her zaman komşuluk politikası çerçevesinde olmuştur. Anlaşamadığımız konularda ise açık ve net bir şekilde iletişim kurabiliyoruz" dedi.

Bekayi, İran'ın Suriye'deki varlığının "terörle mücadele" amacına dayandığını belirterek, "Geçmiş dönemde Suriye'de farklı muhalif gruplar ile irtibattaydık. Ancak şu an Suriye'deki yeni yönetim ile doğrudan bir bağlantımız yok" dedi.

"ABD'nin Suriye'deki varlığı ulusal egemenliğini sekteye uğratacak"

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması gerektiğine dikkat çeken Bekayi, ABD ve İsrail'in Suriye'de "işgalci" olduklarını vurgulayarak, "ABD'nin Suriye'de hala askeri güçleri bulunuyor ve bu konu kesinlikle Suriye'nin ulusal egemenliğinin korunma sürecini sekteye uğratacaktır. Suriye'nin toprak bütünlüğünden endişe duyan tüm taraflar, İsrail'in Suriye'yi işgaline kayıtsız kalamaz. Suriye'nin yaklaşık 500 kilometrekarelik bir alanı İsrail rejimi tarafından işgal edildi" ifadelerini kullandı.

"İran hiçbir zaman müzakere masasından kalkmadı"

ABD ile yeni dönemde nükleer müzakerelere değinen Bekayi, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın ekibinin İran'a nükleer müzakerelere dair mesaj gönderdiği iddialarını yalanlayarak "Bu konuda bilgim yok. Ama İran hiçbir zaman müzakere masasından kalkmadı. Karşı taraf müzakere konusunda ciddiyetini gösterirse İran'ın çıkarlarını güvence altına almak için müzakere yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın Suriye'ye seyahat etmemeleri konusunda uyarıyoruz"

Bekayi, "Suriye'deki mevcut durum nedeniyle vatandaşlarımızı Suriye'ye seyahat etmemeleri konusunda uyarıyoruz. Son süreçte diplomatlarımız ve askeri danışmanlarımız da Suriye'den ayrıldılar. Şu an Suriye'de İran vatandaşı bulunduğunu sanmıyorum" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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