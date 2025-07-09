İran ve Suudi Arabistan'dan Ortak Güvenlik Vurgusu - Son Dakika
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Politika

İran ve Suudi Arabistan'dan Ortak Güvenlik Vurgusu

İran ve Suudi Arabistan\'dan Ortak Güvenlik Vurgusu
09.07.2025 11:38
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Arakçi, İsrail'in saldırılarına karşı bölgesel dayanışma ve iş birliği mesajı verdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmede İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölge güvenliğini ciddi biçimde tehdit ettiğini belirterek, bölge ülkelerinin bu saldırılar karşısında ortak ve kararlı duruş sergilemesinin İsrail'in yayılmacı ve saldırgan politikalarına karşı bölgesel dayanışmayı gösterdiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'le yaşanan çatışmalardan sonra ilk kez resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geldi. Ziyareti kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüşen Arakçi'nin Veliaht Prens bin Selman ile yaptığı görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel iş birliği ve güvenlik konuları ele alındı. Görüşmede İran'ın Suudi Arabistan ve diğer komşu ülkelerle iyi komşuluk ve karşılıklı çıkarlar temelinde ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini vurgulayan Arakçi, İran'ın ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda Suudi Arabistan'la ilişkileri ilerletmeye hazır olduğunu belirtti.

İran'dan Suudi Arabistan'a teşekkür

Arakçi, ayrıca Suudi Arabistan'ın İran'a yönelik saldırıları kınamasından dolayı teşekkür ederek, İsrail ve ABD'nin İran'a karşı gerçekleştirdiği askeri saldırılarla ilgili Tahran'ın görüşlerini aktardı. Arakçi, söz konusu saldırıların Birleşmiş Milletler Şartı, uluslararası hukuk ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) aykırı olduğunu belirtti. Bu saldırıların bölge güvenliğini ciddi biçimde tehdit ettiğini dile getiren Arakçi, bölge ülkelerinin bu saldırılar karşısında ortak ve kararlı duruş sergilemesinin İsrail'in yayılmacı ve saldırgan politikalarına karşı bölgesel dayanışmayı gösterdiğini ifade etti.

Diyalog ve iş birliği sürecek

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise, İran ve Suudi Arabistan arasındaki anlayış ve iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkesinin bu süreci kararlılıkla sürdürmeye ve ikili ilişkileri tüm alanlarda geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti. Veliaht Prens ayrıca, İran'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik askeri saldırıyı kınadıklarını belirterek, bölgenin güvenlik ve istikrarının bölge ülkeleri arasındaki iş birliği ve diyaloğa bağlı olduğunu vurguladı. Suudi Arabistan'ın bölgedeki güvensizlik ortamının derinleşmesini engellemek ve sorunların çözümünde diplomasi araçlarını kullanmak üzere tüm imkanlarını seferber edeceğini kaydeden Veliaht Prens, bu konuda her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

"Arakçi, verimli görüşmeler gerçekleştirdi"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Suudi Arabistan temaslarına ilişkin paylaşım yaptı. Bekayi paylaşımında, "Dışişleri Bakanı Arakçi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Savunma Bakanı Halid bin Selman ve Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler hakkında verimli görüşmeler gerçekleştirdi" ifadelerine yer verdi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran ve Suudi Arabistan'dan Ortak Güvenlik Vurgusu - Son Dakika

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