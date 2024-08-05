İrlanda Başbakanı İsrail, Lübnan ve Filistin'e seyahat uyarısı yaptı

Politika

İrlanda Başbakanı Simon Harris, ülke vatandaşlarına İsrail, Lübnan ve Filistin'e seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere gittiği Tahran'da öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da gerilim gittikçe tırmanıyor. Japonya'nın ardından İrlanda da vatandaşlarına seyahat uyarısı yayınladı. İrlanda Başbakanı Simon Harris, ülke vatandaşlarına İsrail, Lübnan ve Filistin'e seyahat etmemeleri çağrısında bulundu. - DUBLİN