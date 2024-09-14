İshak Şan'dan Özel Eğitim Öğrencilerine Destek - Son Dakika
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Politika

İshak Şan'dan Özel Eğitim Öğrencilerine Destek

İshak Şan\'dan Özel Eğitim Öğrencilerine Destek

Milletvekili İshak Şan, özel eğitim sınıfını ziyaret ederek öğrencilere hediyeler verdi ve gezi müjdesi verdi.

14.09.2024 10:59
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, okulların açılış haftasında Kahta ilçesindeki Mevlana Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin konuğu oldu.

Özel Eğitim Öğretmeni Nuran Tandoğan, öğrencilerinin eğitim motivasyonunu artırmak amacıyla Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan'ı özel eğitim sınıfına davet etti. Daveti geri çevirmeyen Milletvekili Şan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ile bearber Mevlana Ortaokulu'ndaki özel eğitim sınıfını ziyaret ederek öğrencilerle yakından ilgilendi.

Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet eden Milletvekili Şan, onlara çeşitli hediyeler takdim ederek mutluluklarına ortak oldu. Ayrıca, hep birlikte pasta kesilerek keyifli anlar yaşandı.

Özel eğitim sınıflarının çocukların kişisel gelişimi ve topluma entegrasyonu açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Milletvekili Şan, "Bu çocuklar hepimizin geleceği. Onların eğitimine verdiğimiz destek, toplumun bütününe yapılan en değerli yatırımdır" şeklinde konuştu.

Öğrencileri Ankara'ya davet eden Şan, TBMM ve Anıtkabir ziyaretleri için bir gezi planladıklarını müjdeleyerek, çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşatacaklarını belirtti.

Milletvekili Şan, düzenlenecek olan geziyle öğrencilerin hem başkentte tarihi ve kültürel mekanları görmelerini sağlayacaklarını hem de onları Türkiye'nin yönetim merkezi olan TBMM'de misafir ederek motivasyonlarını artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İshak Şan'dan Özel Eğitim Öğrencilerine Destek - Son Dakika

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