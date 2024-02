İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük: Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır

Politika

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, tek dertlerinin İskilip'e hizmet etmek olduğunu belirterek, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.

2019 yılında İskilip'e dair hayallerini gerçekleştirmek için göreve talip olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Ali Sülük, halkın teveccühü bu göreve seçildiğini hatırlattı.

Göreve başladığında belediyenin mali tablosunun iyi olmadığını belirten Başkan Sülük, "9 milyon dolar civarında bir borç vardı. İller Bankası ödeneği dışında hiçbir geliri olmayan bir belediye ile karşılaştık. Bu bizim için mazeret olamazdı. Gelir kaynaklarını bir anda artıramayacağımız için tasarrufla ilgili çalışmalar yürüttük. İlk olarak temizlik özelleştirme ihalesini bitiminden sonra yenilemedik. Belediyemiz bu sayede bugünkü kur ile baktığımızda aylık yaklaşık 2 milyon 700 bin civarında tasarrufta bulundu. Belediyemizin bütün araç özelleştirmelerinin hepsini feshederek kendi araç filomuzu oluşturduk. Belediyenin araç filosunu yeniden kurarak kendi öz malımız haline getirdik. Böylece belediyenin araç kiralama gibi harcamalarını sonlandırmış olduk" diye konuştu.

'Gelir getirici projeleri hayata geçirdik'

Zaman içerisinde gelir getiren projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Ali Sülük, "Düğün salonu projesini hayata geçirdik ve İskilipli gençlerimize istihdam sağladık. Buradan belediyemize de gelir sağlandı. Aşevi kurduk. Aşevinden günlük 250 vatandaşımızın evlerine sıcak yemek gönderiyoruz. Hayırseverlerimize de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Yaşlılarımızın kendi ve evlerinin temizliğini yapıyoruz. Yine gelir getirici çalışmalar çerçevesinde beton-parke tesisi kurduk. Özellikle geçen yıl kullandığımız beton ve parkeleri kendi tesislerimizde ürettik. Asfalt planeti aldık ve kurduk. Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt çalışmalarına başlayacağız. Yine turizme yönelik çalışmalar çerçevesinde ilçede konaklama ile ilgili tesis sorununu gidermek amacıyla Yazmalı Konak adlı butik otelimizi faaliyete geçirdik. Şu anda da aktif şekilde çalışıyor. Çatalkara konağımızı, İskilip'e özel yöresel yemeklerin yer aldığı bir mekana dönüştürerek turizmin hizmetine sunduk. Görev başladığımız ilk zamanlarda önceki görevimden dolayı eksikliğini bildiğim bir mezbaha sorunu vardı. İskilip'te etler ruhsatsız mezbahalarda dolayısıyla kaçak olarak kesilip halkımıza sunuluyordu. İlk işlerimizden birisi bu mezbahayı ruhsatlandırmak ve modernize etmek oldu. Şu anda İskilip'te mezbahaneye gelen etler veteriner hekimler kontrolünden geçerek hijyenik şartlarda kesimleri yapılıyor ve akabinde kurduğumuz Halk Et biriminde de insanlarımıza hem ucuz hem hijyenik şekilde sunuluyor. Halk Et ile birlikte et piyasasının da anormal yükselişini engellemiş olduk" şeklinde konuştu.

'Pandemi ve depremi yaşadık'

Görev süresi boyunca bazı olumsuzlukları yaşadıklarını kaydeden Ali Sülük, "Başta pandemi olmak üzere İller Bankası payları düştü. Ekonomik olarak büyük bir dar boğaza girdik. Aynı zamanda pandemi ile de mücadele etmemiz gerekiyordu. Türkiye'de ve dünyada maske krizi yaşanırken İskilip'te kendi maskemizi kendimiz ürettik. Hiçbir zaman maske sıkıntısı yaşatmadık. Okullarda, camilerde hijyen ve dezenfekte çalışmaları, kontrol noktalarının oluşturulması ile bu süreç başarıyla atlatıldı. Peşinden de gelen deprem felaketiyle önemli miktarda ekonomik sorunlarla boğuştuk. Geçmişten gelen borçları ödedik. Sürekli gündeme getirdiğim insanları kaplıcaya götürmek için çekilen kredinin parasını 2023 yılı Mayıs ayında taksitlerini ödedik. Bu krediler daha gelir getirici projelerde değerlendirilebilirdi. Maalesef yapılmamış" ifadelerini kullandı.

"Tüm olumsuzluklara rağmen belediyenin mevcut şartlarıyla elimizden geldiği kadar en iyi belediyeciliği yaptık"

Bu süreçte önemli hukuk mücadeleleri de verdiklerini söyleyen Başkan Ali Sülük, "İskilip halkının bildiği meclisimizle ilgili bazı sorunlar yaşandı. Bizimle ilgili bazı dosyalar hazırlandı. Hem resmi hesaplardan hem sahte hesaplardan şikayetler yapıldı. Bununla ilgili incelemeler geçirdik. Şikayetler sonucunda incelemeye gelen müfettişler benim ifademi bile almaya gerek duymadan, soruşturma açılmadan bizim suçsuz ve masum olduğumuza karar verdi. Bu şekilde bir rapor hazırlandı. Hala daha bugün itibariyle bazı hesaplardan bu konu gündeme getirilmeye çalışılıyor. Her zaman söylüyorum. Bütün işlerimiz belgelidir. Kim isterse müfettiş raporlarını sunabilirim. Dönemin Valisi tarafından bu konu yargıya taşındı. Kendi görüşlerini de ekledi. Bu Danıştay tarafından reddedildi. Bu karara dönemin Valisi itiraz etti onun itirazı da reddedildi. Meclis üyelerimiz MHP tarafından ihraç edildi. Mecliste iki arkadaşımızla meclisi yürütmeye çalıştık. İskilip'in geleceğini değiştirebilecek başta Güneş Enerjisi Santrali ve Katı Atık projesi olmak üzere bir çok proje bu meclis tarafından sadece önümüzü kesebilmek adına reddedildi. Bu projeler gerçekleşmiş olsaydı İskilip'te belki 100 kişiye daha istihdam sağlamış olacaktık. Tüm olumsuzluklara rağmen belediyenin mevcut şartlarıyla elimizden geldiği kadar en iyi belediyeciliği yaptık. Önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz tekstil atölyesi de bunlardan birisi. Orada 20'den fazla kadın kardeşimizi istihdam sağlamayı düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde ilçemizin ücra mahallelerinde fırıncılarımızla ortak bir proje geliştirerek daha ucuz ekmek satışını gerçekleştireceğiz. Oturduğumuz makamda son güne kadar ilçemize hizmet etmenin derdindeyiz. Allah neyi nasip eder bilemiyoruz. Aldığımız her kuruşu helal ettirme derdindeyiz. Ömrümüzün her anı böyle geçti" dedi.

'Son güne kadar hizmet edeceğim'

Yaptıkları çalışmaların yapacaklarının teminatı olduğunu anlatan Sülük, "14 yaşında devlet beni aldı okuttu. 18 yaşında devlet memuru yaptı. Bugüne kadar hiç kimseye boynumu eğdirmedi. 18 yaşından beri devletimizin verdiği maaşla ailemin rızkını sağladım. Bütün derdim devletim ve milletimdir. Hayatım boyunca bu ilçede çalıştım. İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediye başkanlığım döneminde önemli projelere imza attığımı düşünüyorum. İskilip'e hizmet etmek için bu makam bir araç. Önümüzdeki 5 yıl içinde ilçemize hizmet etmek adına yeniden aday oldum. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur ittifakının ortağı. Doğup büyüdüğüm günden beri gönül verdiğim içerisinde olmaktan onur duyduğum bir parti. Adaylık sürecindeki sıkıntımız partimizin genel başkanı ve genel merkezi ile olmamıştır. Asla da olmayacaktır. Genel merkezin böyle bir takdiri olduğunu bilseydim kesinlikle başka bir partiden aday olmazdım. İskilip'teki adaylığımız ile ilgili süreç tamamen kişisel bazı hesapların sonucu oldu. Bizde yine Cumhur ittifakının paydaşı olan Büyük Birlik Partisi'nden şehir lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun partisi ile bir görüşme yaptık ve İskilip'te BBP çatısı altında başarı sağlayabileceğimizi düşündüğümüz için BBP'den aday olduk. İlçe teşkilatımızla birlikte yeni bir oluşum ve heyecan içerisindeyiz. Seçim sürecinin ülkemize hayırlar vesile getirmesini diliyorum. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" şeklinde konuştu. - ÇORUM