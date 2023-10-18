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İskoçya Birinci Bakanı, Gazze'deki yerinden edilmiş siviller için mülteci yerleştirme programı çağrısında bulundu - Son Dakika

İskoçya Birinci Bakanı, Gazze'deki yerinden edilmiş siviller için mülteci yerleştirme programı çağrısında bulundu

Son Güncelleme: 18.10.2023 10:39

İskoçya Birinci Bakanı Hamza Yusuf, İsrail-Filistin çatışmaları sebebiyle Gazze'de yerinden edilmiş siviller için Birleşik Krallık Hükümeti'ne mülteci yerleştirme programı hazırlama çağrısında bulundu. Yusuf, İskoçya'nın mültecilere güvenlik ve sığınak sunmaya istekli olduğunu belirtti ve İskoçya üzerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

İskoçya Birinci Bakanı Hamza Yusuf, şiddetlenen İsrail- Filistin çatışmaları sebebiyle Gazze'de yerinden edilmiş siviller için Birleşik Krallık Hükümeti'ne mülteci yerleştirme programı çağrısında bulundu. Yusuf, "İskoçya üzerine düşeni yapmaya hazır" dedi.

Birleşik Krallık'ı oluşturan dört ulustan biri olan İskoçya Birinci Bakanı Hamza Yusuf, dün yaptığı açıklamada devam eden İsrail- Filistin çatışmaları sebebiyle Gazze'de yerinden edilmiş yaklaşık 1 milyon sivil için Birleşik Krallık Hükümeti'ne bir mülteci yerleştirme programı hazırlama çağrısında bulundu.

Yusuf, İskoçya'nın mültecilere "Birleşik Krallık'ta güvenlik ve sığınak sunan ilk ülke olmaya istekli olduğunu" söyledi. Eşinin ailesi şu anda Gazze'de mahsur kalan Yusuf,"İskoçya'da antisemitizme, İslamofobiye veya herhangi bir türden nefrete yer yok. İskoçya üzerine düşeni yapmaya hazır " ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Gazze, Göçmenler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İskoçya Birinci Bakanı, Gazze'deki yerinden edilmiş siviller için mülteci yerleştirme programı çağrısında bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İskoçya Birinci Bakanı, Gazze'deki yerinden edilmiş siviller için mülteci yerleştirme programı çağrısında bulundu - Son Dakika
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