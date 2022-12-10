CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan "6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar" tepkisi: Dünyayı başlarına yıkın, neyi bekliyorsunuz? - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan "6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar" tepkisi: Dünyayı başlarına yıkın, neyi bekliyorsunuz?

10.12.2022 14:41

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken dini nikahla evlendirmesi ve çocuğun uzun yıllar boyunca cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir paylaşımda daha bulunarak hükümete çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "6 yaşında çocuğun tecavüze uğraması konusunda daha neyi bekliyorsun ey saray hükümeti? Bunu yapanların, buna vesile olanların, dünyayı başlarına yıkın! Neyi bekliyorsunuz? Neyi seyrediyorsunuz?" dedi.

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki H.K.G. isimli kızını 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirmesi ve çocuğun uzun yıllar istismara maruz bırakıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini belirtti.

"EY SARAY HÜKÜMETİ, NEYİ BEKLİYORSUN"

Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda "6 yaşında çocuğun tecavüze uğraması konusunda daha neyi bekliyorsun ey saray hükümeti? Fotoroman'ı geç, ondan kimse bir şey beklemiyor zaten, devlet hemen gerekeni yapsın. Bunu yapanların, buna vesile olanların, dünyayı başlarına yıkın! Neyi bekliyorsunuz? Neyi seyrediyorsunuz?" ifadelerine yer verdi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

"HAK ETTİĞİNİZİ BULACAKSINIZ"

Kılıçdaroğlu, 8 Aralık'ta yaptığı bir önceki paylaşımda ise "6 yaşında çocuk! Bunu yapan, buna göz yuman, bunun sistemini kuran şerefsizdir ve haysiyetsizdir! Şerefsiz ve haysiyetsiz muamelesi de görecektir! Hak ettiğinizi bulacaksınız!" tepkisini vermişti.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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