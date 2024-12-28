İsmet İnönü Malatya'da Anıldı - Son Dakika
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Politika

İsmet İnönü Malatya'da Anıldı

İsmet İnönü Malatya\'da Anıldı

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51. yılında Malatya'da düzenlenen etkinlikte anıldı.

28.12.2024 18:17
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51. yılında memleketi Malatya'da anıldı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Vefatının 51. yılında İsmet İnönü'yü Anma" etkinliğinin moderatörlüğünü CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız yaptı.

Etkinlikte konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İsmet İnönü'nün ömrünün neredeyse tamamının savaş ve diplomatik mücadelelerle geçtiğini söyledi.

İnönü'nün öğrenim hayatını birinciliklerle bitirerek subay olduğunu anlatan Bağcıoğlu, "İnönü savaş ve diplomatik alanlarındaki üstün başarısına rağmen daima mütevazı davranan, abartısız ve olayları olduğu gibi aktaran dürüst bir komutandır. Bence en önemli özelliği dürüstlük ve mütevazılıktır. Yunan kuvvetlerini bozguna uğratarak, Türk askerlerinin geri çekilmesini durdurdu." diye konuştu.

İnönü'nün disiplinli bir asker olduğunu vurgulayan

Bağcıoğlu, "Düzenli ordunun tesisi için Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük destekçisi olmuştur. Çerkez Ethem'in mağlup edilmesi ve diğer çetelerin düzene sokulmasında başrol oynamıştı. Gerektiğinde sert bir savunmacı, kararlı ve inatçıydı." dedi.

Tarihçi-yazar Sinan Meydan ile İsmet İnönü'nün torunu gazeteci-yazar Zeynep Bilgehan ise İsmet İnönü'nün hayatı ile Kurtuluş Savaşı sürecinde ve sonrasında ülkeye sağladığı askeri ve politik başarılarını anlattı.

Bağcıoğlu, toplantının ardından partililerle birlikte babası vefat eden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İsmet İnönü Malatya'da Anıldı - Son Dakika

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