İspanyalı ünlü siyasetçi kurşunların hedefi oldu! İsrail detayı dikkatlerden kaçmadı

İspanya'da aşırı sağcı Vox partisinin kurucularından Alejo Vidal Quadras, başkent Madrid'de silahlı saldırıya uğradı.

DURUMU AĞIR

İspanyol basınında çıkan haberlerde, öğlen saatlerinde Madrid kent merkezinde silahlı saldırıya uğrayan Quadras'ın başından yara aldığı, hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi. Soruşturma başlatan polisin henüz saldırının nedenini tespit edemediği belirtildi.

ALEJO VİDAL QUADRAS KİMDİR?

Sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) Katalonya özerk bölgesindeki eski başkanı olan 78 yaşındaki Quadras, 2013 yılı sonunda aşırı sağcı Vox partisinin kurucu üyeleri arasında yer almıştı.

İSRAİL LOBİSİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

"İsrail'in Avrupalı Dostları" adlı lobi grubunun da üyesi olan Quadras, saldırıdan kısa bir süre önce "X"den yaptığı paylaşımda, İspanya'da sosyalistlerin azınlık koalisyon hükümeti kurmak için ayrılıkçı Katalan siyasi partilerden Junts ile anlaşmasını eleştirmişti. Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile Junts arasındaki anlaşmanın "İspanya'nın hukuk devleti yapısını parçaladığını ve güçler ayrılığı ilkesini sonlandırdığını" savunan Quadras, "Milletimiz böylece liberal demokrasi olmaktan çıkıp totaliter bir tiranlığa dönüşecektir. Biz İspanyollar buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.