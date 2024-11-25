Isparta'nın Sorunları Basına Yansıdı - Son Dakika
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Politika

Isparta'nın Sorunları Basına Yansıdı

CHP Milletvekili Halıcı, Isparta'nın yol ve su sorunlarını eleştirerek çözüm beklediklerini aktardı.

25.11.2024 18:17
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CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Isparta'nın yol, su gibi çeşitli sorunlarına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Halıcı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi görüşmelerine katıldığını ancak bütçe kitapçığında memleketi Isparta'daki ulaşımın düzenlenmesine dair hiçbir adım göremediğini söyledi.

Bütçe görüşmelerde Isparta'nın yıllardır bitmeyen yollarını soracağını belirten Halıcı, Isparta- Antalya Dereboğazı yolunun bitirilmesi için 2027 yılının hedef konulduğunu ancak ayrılan bütçenin yalnızca 10 bin lira olmasını eleştirdi.

Isparta Müzesi'nin 2014 yılından beri kapalı olduğunu anımsatan Halıcı, Ispartalı vatandaşların müzenin açılışını beklediklerini kaydetti.

Halıcı, Isparta'nın merkezinde belediye çalışanı kıyafeti giyerek kaçak kazı yapan 4 kişinin yakalandığını hatırlatarak, "Bu nasıl bir cürettir? Kimden güç almaktadırlar? Isparta merkezde bile üzerlerine belediye kıyafet giyip kaçak kazı yapacak kadar gözlerini kararttılarsa öncelikle elimizdeki tarihi eserlerimize sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.

"Göller Bölgesi, Çöller Bölgesi olmasın"

Isparta'da belediyenin sürekli su tasarrufu çağrısından bulunduğunu belirten Halıcı, "Isparta, Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden Eğirdir Gölü'ne sahip. Bu su tasarrufu çağrısını yaparken, bir taraftan da belediyenin suyu israf ettiğini görüyoruz. Eğirdir Gölü'nden gelen yaklaşık 16 milyon metreküplük suyun yüzde 70'inin Sayıştay raporlarına göre israf edildiği ortaya çıkmış durumda. Bunların yüzde 47'sinin faturalandırılmadığını Sayıştay raporunda söylüyor." diye konuştu.

Eğirdir Gölü'nde atılması gereken adımların atılmadığını, kentteki bir kısmı tatlı su kaynağı olan göllerin çekilmeye başladığını kaydeden Halıcı, "Bunları kaybediyoruz. Göller Bölgesi, Çöller Bölgesi olmasın. Sayın Murat Kurum'a komisyona geldiğinde bu çağrımı yinelemiştim. 9 maddelik bir eylem planından bahsetti, destekliyoruz ama çok geç kalındı. 2024 yılına gelinmeden bu adımların atılması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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