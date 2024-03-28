İsrail Başbakanlık Ofisi Refah toplantısını yeniden planlamayı kabul etti

Politika

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre dün verdiği brifingde, "(İsrail) Başbakanlık Ofisi Refah'a yönelik toplantıyı yeniden planlamayı kabul etti. Şimdi her iki taraf için de uygun bir tarih belirlemek üzere kendileriyle birlikte çalışıyoruz" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 174 gündür sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Refah planının durdurulması için çalışmalar devam ediyor. ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmeyerek çekimser kalmasının ardından Netanyahu'nun Washington'da yapılması planlanan Refah toplantısını gitmemesi üzerine gözler ABD'ye çevrildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre dün verdiği brifingde İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın Washington ziyaretine değinerek, "Son 2 gün içinde yaptığımız görüşmeler yapıcıydı" dedi. İsrail'in saldırı planları yaptığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın görüşülen konulardan biri olduğunu belirten Jean-Pierre, "(İsrail) Başbakanlık ofisi Refah'a yönelik toplantıyı yeniden planlamayı kabul etti. Şimdi her 2 taraf için de uygun bir tarih belirlemek üzere kendileriyle birlikte çalışıyoruz. Bir tarih belirlediğimizde elbette bunu sizlerle paylaşacağız" şeklinde konuştu.

"Ateşkese yol açacak esir anlaşması konusunda görüşmeler yapmaya devam ediyoruz"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşı ile görüşmesinin içeriğine ilişkin sorulan soruya Jean-Pierre, "Bu görüşmelerin ayrıntılarına girmeyeceğim. Az önce de dediğim gibi Refah gerçekten görüşüldü" ifadelerini kullandı.

Sözcü Jean-Pierre, esir ve ateşkes anlaşmasının hangi aşamada olduğuna ilişkin bir soruya, "Görüşmelerin devam ettiğini ve ABD'nin bu görüşmelerde aktif olarak yer aldığını söyleyebilirim. Esirlerin serbest bırakılmasını geçici bir ateşkes sağlanmasını güvence altına alacak bir anlaşma yapabileceğimiz konusunda umutluyuz. Bu bizim bir süredir istediğimiz bir şey. Şunu teyit edebiliriz ki, ateşkese yol açacak esir anlaşması konusunda son derecede önemli görüşmeler yapmaya devam ediyoruz" dedi.

"Refah acil ve önemli bir konu"

Refah görüşmelerinin ABD için hangi düzeyde bir aciliyeti olduğu konusunda açıklama yapan Jean-Pierre, "Refah acil ve önemli bir konu. Bunu biz de söyledik. Başkan (Biden) da söyledi. Ulusal Güvenlik Danışmanı bir planın olduğundan ve sivilleri koruduğumuzdan emin olmanın önemini söyledi. Refah'ta yaklaşık 1,5 milyon Filistinli sivil olduğunu söylediğimizi duydunuz. Onların korunduğundan emin olmalıyız" diye konuştu. - WASHINGTON