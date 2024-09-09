Ayşenur Ezgi Eygi'nin Cenazesi Türkiye'ye Getiriliyor

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin, uçakla doğrudan Türkiye'ye getirilmesi için çalışıldığını, cenazenin Aydın'ın Didim ilçesinde defnedilmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Keçeli, yazılı açıklama ile Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Keçeli, kara yoluyla Filistin'den Ürdün'e geçişlerin İsrail tarafından pazar günü itibarıyla kapatıldığını belirterek, "Bu çerçevede; vatandaşımızın ailesinin talebi üzerine, cenazenin naklinin gecikmemesi amacıyla, naaşın uçakla doğrudan Türkiye'ye getirilmesi seçeneği üzerinde çalışıyoruz. İşlemlerin en kısa sürede tamamlanması için Kudüs Başkonsolosluğumuz yerel makamlarla temas halinde süreci takip ediyor. Vatandaşımızın aile fertlerinin ülkemize gelmesi için Los Angeles Başkonsolosluğumuz gerekli koordinasyonu sağladı. Cenazenin, merhumenin ailesinin talebi üzerine, Aydın'ın Didim ilçesinde defnedilmesi öngörülüyor" ifadelerini kullandı.