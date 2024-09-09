Ayşenur Ezgi Eygi'nin Naaşı Türkiye'ye Getiriliyor - Son Dakika
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Politika

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Naaşı Türkiye'ye Getiriliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Eygi'nin naaşının Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

09.09.2024 10:07
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "İsrail askerleri tarafından öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşe Ezgi Eygi'nin naaşının Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Sözcü Keçeli, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İsrail askerleri tarafından öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Karayoluyla Filistin'den Ürdün'e geçişler İsrail tarafından dün (Pazar) itibariyle kapatıldı. Bu çerçevede; vatandaşımızın ailesinin talebi üzerine, cenazenin naklinin gecikmemesi amacıyla, naaşın uçakla doğrudan Türkiye'ye getirilmesi seçeneği üzerinde çalışıyoruz. İşlemlerin en kısa sürede tamamlanması için Kudüs Başkonsolosluğumuz yerel makamlarla temas halinde süreci takip ediyor. Vatandaşımızın aile fertlerinin ülkemize gelmesi için Los Angeles Başkonsolosluğumuz gerekli koordinasyonu sağladı. Cenazenin, merhumenin ailesinin talebi üzerine, Aydın'ın Didim ilçesinde defnedilmesi öngörülüyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

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