İsrail Dışişleri Bakanına Çorum'dan tepki: 'Ağzınızdan çıkanı kulaklarınız duysun' - Son Dakika
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Politika

İsrail Dışişleri Bakanına Çorum'dan tepki: 'Ağzınızdan çıkanı kulaklarınız duysun'

İsrail Dışişleri Bakanına Çorum\'dan tepki: \'Ağzınızdan çıkanı kulaklarınız duysun\'

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden sözlerine sert tepki gösterdi. Günay, Türkiye'nin Irak olmadığını ve ağzından çıkan sözleri kulağın duymasını istedi. Ayrıca, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları savunmasını da eleştirdi ve soykırımcı Netanyahu'nun sonunun soykırımcı Hitler gibi olacağını belirtti.

30.07.2024 12:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemleri üzerine Saddam Hüseyin hatırlatması yapan İsrail Dışişleri Bakanına Çorum'dan tepki geldi. AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, Türkiye'nin Irak, Erdoğan'ın da Saddam olmadığını hatırlatarak "Ayağınızı denk alın. Ağzınızdan çıkanı kulaklarınız duysun" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Nasıl Karabağ'a, Libya'ya gittiysek oraya da gideriz" sözlerine İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Dışişleri Israel Katz sosyal medyadan karşılık vererek, "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık bir şekilde tehdit eden İsrailli bakana AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay sert tepki gösterdi. Türkiye'nin Irak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Saddam Hüseyin olmadığını kaydeden Günay, "Ağzından çıkan sözleri kulağın duysun" şeklinde konuştu.

'Sonları Hitler gibi olacak'

AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Gazze'de katliam yapan İsrail'e karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği haklı tepkiyi desteklediklerini belirterek, "İsrailli bakan haddini aşan açıklamalar yapıyor. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Dünyanın gözü önünde katliam yapıyorlar ve bir de pişkin pişkin bunu savunuyorlar. Bu da yetmezmiş gibi Cumhurbaşkanımızı tehdit ediyorlar. Ne Türkiye Irak, ne de Cumhurbaşkanımız Saddam Hüseyin'dir. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın dediği gibi 'Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Türkiye'de her zaman Filistin halkının ve tüm mazlumların yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail Dışişleri Bakanına Çorum'dan tepki: 'Ağzınızdan çıkanı kulaklarınız duysun' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Dışişleri Bakanına Çorum'dan tepki: 'Ağzınızdan çıkanı kulaklarınız duysun' - Son Dakika
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