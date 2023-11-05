 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail Dışişleri Bakanlığı: Ankara ile diplomatik ilişkilerde değişim yok - Son Dakika

İsrail Dışişleri Bakanlığı: Ankara ile diplomatik ilişkilerde değişim yok

Son Güncelleme: 05.11.2023 13:39

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi'nin geri çağrılması ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara ilişkin tutum hakkında konuşarak, İsrail ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin değişmediğini iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat, son gelişmelere rağmen Ankara ile Tel Aviv arasındaki diplomatik ilişkilerde bir değişim olmadığını iddia etti.

Sözcü Hayat, İsrail'in Yediot Ahronot gazetesine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hayat, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya geri çağrılması ve Türkiye'nin İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara ilişkin tutumu hakkında konuştu.

Bu gelişmelerden sonra İsrail ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin değişmediğini savunan Hayat, "Böyle bir krizi nasıl önleyeceğimizi yeniden düşünmeliyiz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, 4 Kasım'da İsrail'in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Ankara, İsrail, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail Dışişleri Bakanlığı: Ankara ile diplomatik ilişkilerde değişim yok - Son Dakika


Son Dakika
15:18 Kılıçdaroğlu ikinci tur öncesi neden adaylıktan çekilmedi? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ilk kez açıkladı
15:05 Soruşturmada dikkat çeken detay! Dilan ve Engin Polat'ın aile hekimi de gözaltına alınmış
15:03 Eczacılıktan genel başkanlığa! CHP lideri Özgür Özel'in bilinmeyenleri
14:58 ''Atatürk gelse kurultayda şansı zor olur'' diyen Muharrem İnce'den Özel'in seçim zaferi sonrası ilk mesaj
14:46 Fenerbahçe'nin toplam borcu 8 milyar 276 milyon TL
14:33 Erdoğan'dan Özgür Özel yorumu: O da Kavala ve Demirtaş'a selam verdi, al birini vur ötekine
14:15 Netanyahu'nun Gazze'de Avrupalı paralı asker kullandığı ortaya çıktı! Haftalık 120 bin TL ödüyorlar
13:43 Özel'in seçim zaferi dünya basınında: Muhalefette yaşanan en önemli güç değişimi
13:08 Wanda Nara'nın bağımlılığı için Icardi eve buz makinesi aldı
13:08 Genel başkan tamam sıra onlarda! CHP kurultayında bugün Parti Meclisi üyeleri seçilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2023 15:40:12. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Dışişleri Bakanlığı: Ankara ile diplomatik ilişkilerde değişim yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement