İsrail, Ermenistan'ın Filistin'i tanıma kararını sert bir şekilde kınadı - Son Dakika
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Politika

İsrail, Ermenistan'ın Filistin'i tanıma kararını sert bir şekilde kınadı

Ermenistan'ın Filistin'i resmen tanıma kararı üzerine İsrail, Ermenistan büyükelçisini sert bir şekilde kınadığını açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ı tanıma kararını sert bir şekilde kınayarak tepkisini gösterdi.

21.06.2024 13:32
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İsrail, Filistin'i tanıma kararı alan Ermenistan büyükelçisinin "sert bir kınama" için Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıkladı.

Ermenistan, yapılan açıklama ile Filistin'i resmen tanıdığını duyurmuştu. Ermenistan'ın Filistin'i tanıma kararına İsrail'den karşı hamle geldi. İsrail, Ermenistan büyükelçisini "sert bir kınama" için Dışişleri Bakanlığına çağırdığını açıkladı.

Ermenistan'ın Filistin'i tanıma kararı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " Gazze'deki felaket niteliğindeki insani durum ve devam eden çatışma, uluslararası siyasi gündemin çözüm gerektiren öncelikli konularından biridir. Ermenistan Cumhuriyeti, sivil altyapıların hedef alınmasını, sivillere yönelik şiddeti ve silahlı çatışma sırasında sivillerin rehin alınmasını ve alıkonulmasını reddediyor ve uluslararası toplumun bu kişilerin önkoşulsuz serbest bırakılması yönündeki taleplerine katılıyor" ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunan kararlarına katıldığı hatırlatılan açıklamada, "Ermenistan, Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesisi, Yahudi ve Filistin halkları arasında kalıcı uzlaşmanın sağlanmasıyla samimi olarak ilgilenmektedir. Çeşitli uluslararası platformlarda her zaman Filistin sorununun barışçıl ve kapsamlı çözümünü savunduk ve İsrail-Filistin çatışmasının çözümünde 'iki devlet' ilkesini destekledik. Filistinlilerin ve İsraillilerin meşru isteklerini gerçekleştirmelerini sağlamanın tek yolunun bu olduğuna inanıyoruz" denildi.

Açıklamada, "Ermenistan Cumhuriyeti tüm bunlara dayanarak ve uluslararası hukuka, halkların eşitliği, egemenliği ve barış içinde bir arada yaşaması ilkelerine bağlılığını yeniden teyit ederek Filistin devletini tanımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Filistin'i tanıyan ülke sayısı 149'a yükseldi

İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya ise 4 Haziran'da Filistin devletini resmen tanımıştı. Son olarak Ermenistan'ın da aynı kararı almasıyla Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı 149'a yükseldi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail, Ermenistan'ın Filistin'i tanıma kararını sert bir şekilde kınadı - Son Dakika

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