İsrail, Gazze için Katar'da Ateşkes Görüşmeleri Yapacak

Politika

İsrail Başbakanlık Ofisi, MOSSAD Başkanı David Barnea'nin CIA Başkanı William Burns ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile esir takasını da içeren Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere Katar'a gideceğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 384 gündür devam ediyor. İsrail Başbakanlık Ofisi, MOSSAD Başkanı David Barnea'nin 27 Ekim'de CIA Başkanı William Burns ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile esir takasını da içeren Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gideceğini açıkladı.

Açıklamada, "Görüşmede taraflar, son gelişmeler ışığında Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması için müzakerelerin başlatılmasına yönelik çeşitli seçenekleri ele alacaklar" denildi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu çerçevesinde bugün Doha'da Katar Başbakanı Al Thani ile bir araya gelmiş, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması çağrısında bulunmuştu. - TEL AVİV