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İsrail'in El Şifa Hastanesi iddiaları doğru çıkmadı - Son Dakika

İsrail'in El Şifa Hastanesi iddiaları doğru çıkmadı

İsrail\'in El Şifa Hastanesi iddiaları doğru çıkmadı
12.11.2023 18:33

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail propaganda hesaplarınca paylaşılan bazı görüntülerde geçen 'El Şifa Hastanesi'nde bir doktorum. Hamas hastaneye saldırıp ilaçlarımızı çalıyor.' şeklindeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi. Bölgedeki basın mensupları ve sağlık kuruluşlarının El Şifa Hastanesi'nden edindiği bilgilere göre, İsrail'in yaydığı görüntülerdeki kadının El Şifa Hastanesi çalışanı olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: 'Şifa Hastanesi'nde çalışan birçok doktor ve hemşire, bu kişiyi daha önce hiç görmediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca, kadının Arapça aksanının kötü olduğu, Arapçadaki 'ayn' ve 'he' gibi bazı sesleri telaffuz edemediği tespit edilmiştir.'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail propaganda hesaplarınca paylaşılan bazı görüntülerde geçen "El Şifa Hastanesi'nde bir doktorum. Hamas hastaneye saldırıp ilaçlarımızı çalıyor." şeklindeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüntülerdeki kadının elindeki stetoskop ve arkasındaki logoyu gösterme çabalarının dikkati çektiği, bölgedeki sağlık kuruluşları ile irtibata geçilerek bilgi alındığı belirtildi.
Bölgedeki basın mensupları ve sağlık kuruluşlarının El Şifa Hastanesi'nden edindiği bilgilere göre, İsrail'in yaydığı görüntülerdeki kadının El Şifa Hastanesi çalışanı olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şifa Hastanesi'nde çalışan birçok doktor ve hemşire, bu kişiyi daha önce hiç görmediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca, kadının Arapça aksanının kötü olduğu, Arapçadaki 'ayn' ve 'he' gibi bazı sesleri telaffuz edemediği tespit edilmiştir."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsrail, Sosyal Medya, Sağlık, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail'in El Şifa Hastanesi iddiaları doğru çıkmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in El Şifa Hastanesi iddiaları doğru çıkmadı - Son Dakika
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