İsrail'in Tahran'a Hava Saldırısı

İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği hava saldırısında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani'nin ağır yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a sabah saatlerinde düzenlediği hava saldırısında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani ağır yaralandı. İran basınında yer alan haberlere göre saldırı Şemhani'nin ikamet ettiği yere düzenlendi. Haberde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen Şemhani'nin durumunun henüz stabil hale gelmediği belirtildi. Şemhani'nin bilincinin kapalı olması nedeniyle doktorların hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğunu belirtikleri ifadeedildi. - TAHRAN