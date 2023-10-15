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İsrail Savunma Bakanı Gallant: Kuzeyde bir savaşla ilgilenmiyoruz - Son Dakika

İsrail Savunma Bakanı Gallant: Kuzeyde bir savaşla ilgilenmiyoruz

Son Güncelleme: 15.10.2023 18:59

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'la olan kuzey sınırında bir savaşla ilgilenmediklerini ve durumu tırmandırmak istemediklerini belirtti. Öte yandan Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yapılan saldırılarda 20 roket fırlatılmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in Lübnan'la olan kuzey sınırında bir savaşla ilgilenmediğini belirterek, "Kuzeyde bir savaşla ilgilenmiyoruz, durumu tırmandırmak istemiyoruz." dedi.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine aralıklarla düzenlenen saldırıların ardından açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in Lübnan'la olan kuzey sınırında bir savaşla ilgilenmediğini belirtti.

"HİZBULLAH SAVAŞ YOLUNU SEÇERSE BUNUN BEDELİ ÇOK AĞIR OLACAK"

Bakan Gallant, "Kuzeyde bir savaşla ilgilenmiyoruz, durumu tırmandırmak istemiyoruz. Hizbullah savaş yolunu seçerse bunun bedeli çok ağır olacaktır. Ama kendini dizginlerse duruma saygı duyarız ve her iki taraftan da ateş açılmasına rağmen her şey olduğu gibi devam eder." dedi.

İsrail Savunma Bakanı: Kuzeyde bir savaşla ilgilenmiyoruz

LÜBNAN'DAN İSRAİL'İN KUZEYİNE 20 ROKET FIRLATILMIŞTI

Hamas tarafından yapılan son açıklamada, Lübnan'dan fırlatılan 20 roketle İsrail'in kuzeyindeki Nahariya kentinin hedef alındığı bildirilmiş, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise Lübnan'dan atılan 9 roketin İsrail topraklarına geçtiğini belirtmişti. IDF, 5 roketin etkisiz hale getirildiğini ve 4 roketin boş arazilere düştüğünü ifade etmişti.

Kaynak: İHA

Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail Savunma Bakanı Gallant: Kuzeyde bir savaşla ilgilenmiyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Savunma Bakanı Gallant: Kuzeyde bir savaşla ilgilenmiyoruz - Son Dakika
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