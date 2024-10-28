İsrail, UNRWA'nın Faaliyetlerini Yasakladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İsrail, UNRWA'nın Faaliyetlerini Yasakladı

İsrail Parlamentosu, UNRWA'nın ülke topraklarında faaliyet göstermesini yasaklayan kararı onayladı.

28.10.2024 23:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail parlamentosu, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) İsrail topraklarında faaliyet göstermesini yasaklayan kararı onayladı.

İsrail, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) İsrail topraklarında faaliyet göstermesini yasakladı. İsrail parlamentosunda yapılan oylamada, 10'a karşı 92 oyla UNRWA'nın İsrail topraklarında faaliyet göstermesini yasaklayan karar onaylandı. Yasa ile UNRWA'nın İsrail'de herhangi bir ofis açması, hizmet sunması ya da doğrudan veya dolaylı herhangi bir faaliyette bulunması yasaklanıyor.

Yasayı hazırlayan milletvekilleri, gerekçe olarak bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023'teki olaylara karışmış olmalarını ve çalışanların Hamas ve diğer silahlı gruplara üye olmalarını gösterdi. İsrailli milletvekili Sharren Haskel, "Eğer Birleşmiş Milletler bu kuruluşu terörizmden, Hamas destekçilerinden temizlemeye istekli değilse, o zaman halkımıza bir daha zarar veremeyeceklerinden emin olmak için önlemler almak zorundayız. Uluslararası toplum sorumluluk alabilir ve Dünya Gıda Programı gibi, UNICEF gibi ve dünyanın dört bir yanında çalışan diğerleri gibi insani yardımı kolaylaştırmak için uygun kuruluşları kullandıklarından emin olabilirdi" dedi.

"Birleşmiş Milletler üyesi bir devletin bir BM kuruluşunu ortadan kaldırmaya çalışması çok çirkin"

Söz konusu yasanın UNRWA'nın Gazze Şeridi'ndeki çalışmalarını etkilemesinden endişe ediliyor. UNRWA sözcüsü Juliette Touma, oylamadan önce yaptığı açıklamada önerilen yasayı "felaket" olarak nitelendirerek, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki insani yardım operasyonları üzerinde ciddi bir etkisi olacağını söyledi. Touma, "UNRWA'nın yerini almayı ve insani yardım sağlamayı amaçlayan önceki girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığını biliyoruz. Birleşmiş Milletler üyesi bir devletin Gazze'deki insani yardım operasyonunun en büyük destekçisi olan bir BM kuruluşunu ortadan kaldırmaya çalışması çok çirkin" dedi.

UNRWA, binlerce çalışanı ile Gazze Şeridi, Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki milyonlarca Filistinliye eğitim, sağlık ve yardım hizmetleri sunuyor. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Orta Doğu, Politika, İsrail, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail, UNRWA'nın Faaliyetlerini Yasakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 03:03:08. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail, UNRWA'nın Faaliyetlerini Yasakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.