İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast planını vatandaş ifşa etti - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast planını vatandaş ifşa etti

03.11.2022 14:52

İstanbul Arnavutköy'de yaşayan bir vatandaş, devlet hastanesi önünde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını tutan elleri silahlı şahısların suikast planı yaptıklarına şahit oldu. Vatandaşın İBB Beyaz Masa'ya anlattığı durum, İmamoğlu'nun avukatları tarafından savcılığa iletildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ortaya atılan bir iddia, büyük yankı uyandırdı. Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, 2 Kasım 2022 tarihinde ismi ve TC kimlik numarası belli olan bir kişi, İBB Beyaz Masa hattını aradı. İhbarda, " Arnavutköy Devlet Hastanesi'nin önünde adamlar var. Ellerinde Ekrem İmamoğlu başkanımızın fotoğrafları var. Aralarında konuşuyorlardı. Ekrem başkanımızın evine ve İBB binasına gideceklerini belirttiler. 155'i aradım ama ulaşamadım. Sonra aklıma bu numara geldi. 8 kişilerdi. Hepsi silahlılardı. Acil yardım edin. Kamera görüntülerinde gözüküyor. Hastanenin yanındaki eczacı abla da bu duruma şahit. Arnavutköy polisi ile irtibata geçebilirseniz beni arasınlar" dedi.

SAVCILIĞA DİLEKÇE VERDİLER

Bu ihbar üzerine Ekrem İmamoğlu'nun avukatı savcılığa dilekçe verdi. Dilekçede şu ifadelere yer verildi: "Bu ihbar müvekkili kasten öldürülme suçuna ilişkin icra hareketlerine başlandığını göstermektedir. İhbara ilişkin ses kaydı şikayetimiz ekinde mevcuttur. İhbara ilişkin araştırma yapılarak gerekli önlemler derhal alınmalıdır. Müvekkilin, İBB başkanı olması ve günlük programlarının önceden belirlenmesi göz önüne alındığında bu tehditler için hızlıca tedbir alınmalıdır. Müvekkilin kasten öldürülmesi için plan yapıldığı ve bu planı gerçekleştirmek için girişimlerin olma ihtimali oldukça yüksektir. İhbarı yapan şahsın ifadesi alınarak bu hususlar araştırılmalı, şüpheliler tespit edilmelidir."

"GÖRÜNTÜLER HEMEN İNCELENMELİ"

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, konuya ilişkin Halk TV'ye yaptığı açıklamada, "İhbara ilişkin şikayetimizi yaptık. Savcılık İl Emniyet Müdürlüğü'ne ilgili yazıyı yazdı. İhbarı yapan kişinin ifadesine başvurulmalı. Görüntüler vs. derhal incelenmeli" dedi. Polat, "Ekrem Bey için herhangi bir önlem aldınız mı?" sorusuna "İllaki önlem alınmıştır" yanıtını verdi.

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