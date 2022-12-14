Ekrem İmamoğlu'na verilen cezaya Mansur Yavaş da tepki gösterdi: Alınan karar adaletten ve hukuktan bağımsızdır - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'na verilen cezaya Mansur Yavaş da tepki gösterdi: Alınan karar adaletten ve hukuktan bağımsızdır

14.12.2022 18:50

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin, "Bugün alınan karar adaletten ve hukuktan bağımsızdır. Hiçbir siyasi çıkarın, halkımızın iradesinden üstün olmasını kabul etmiyoruz" paylaşımında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşmasında karar verildi. İmamoğlu indirimsiz 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Cezanın açıklanması sonrası ise konuyla ilgili ne diyeceği merak edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi.

"BİZ DOĞRUDAN YANA OLACAĞIZ BAŞKANIM"

Mansur Yavaş Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bugün alınan karar adaletten ve hukuktan bağımsızdır. Hiçbir siyasi çıkarın, halkımızın iradesinden üstün olmasını kabul etmiyoruz. El ele çıktığımız bu yolda biz daima doğrudan yana olacağız Başkanım" dedi.

Ne diyeceği merak konusuydu! Mansur Yavaş'tan, İmamoğlu'na verilen cezayla ilgili ilk açıklama

İMAMOĞLU CEZAEVİNE GİRMEYECEK

Kararın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine girmesine beklenmiyor. İmamoğlu cephesinin ise karara itiraz etme hakkı var. İmamoğlu'nun avukatlarının kararı bölge adliye mahkemesine götüreceği ifade ediliyor.

EKREM İMAMOĞLU NEDEN YARGILANIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019'daki "31 Mart seçimini iptal ettirenler ahmaktır" sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.

Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istendi.

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Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'na verilen cezaya Mansur Yavaş da tepki gösterdi: Alınan karar adaletten ve hukuktan bağımsızdır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'na verilen cezaya Mansur Yavaş da tepki gösterdi: Alınan karar adaletten ve hukuktan bağımsızdır - Son Dakika
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