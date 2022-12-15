İmamoğlu'na hapis cezası verilmesine tepki gösteren Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Sarı öküzü vermeyecektiniz

Türkiye onu "Yalçın abi" diye tanıdı! Yıllardır ortada olmayan ismin son hali inanılmaz

Demirtaş, İmamoğlu davası üzerinden muhalefete hem sitem etti hem de çağrı yaptı

AK Parti cephesinden yaşanan süreçle ilgili en bomba yorumu Metin Külünk yaptı

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6'lı masa liderleriyle birlikte saat 16.00'da Saraçhane'de olacaklarını açıklayarak vatandaşları desteğe çağırdı. Yapılan çağrıya ise Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak bir yanıt geldi.

"SARI ÖKÜZÜ VERMEYECEKTİNİZ"

Eski HDP Başkanı Selahattin Demirtaş Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kendisinin cezaevine girdiği dönem vatandaşlardan destek alamadığını işaret ederek manidar bir benzetme yaptı. Demirtaş açıklamasında "Bana verilen ceza üst mahkemede, Saray'ın açık talimatıyla 41 günde, Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya verilen ceza ise 35 günde onaylandı. Üzgünüm ama sarı öküzü vermeyecektiniz. Yine de geç değil. Şimdi hep birlikte direnme ve hep birlikte kazanma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU NEDEN YARGILANIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019'daki "31 Mart seçimini iptal ettirenler ahmaktır" sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.

Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor. İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor. İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.