İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını taşıyan gence sitem etti: Bana hakaret etmiş olursun

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istemek için depremde ağır yara alan illerimizden biri olan Adıyaman'da vatandaşlarla bir araya geldi. Hükümete yönelik eleştiriler yönelten İmamoğlu, alandaki gençlerden birine de sitem etti.

"BANA HAKARET ETMİŞ OLURSUN"

Elinde Selahattin Demirtaş fotoğrafı taşıyan gençle diyaloğa giren İmamoğlu, "Dün de söyledim bugün de söylüyorum. Dün söyledim, bugün de söyleyeyim. Adaletin Ekrem'i Selahattin'i olmaz. Adalet herkese, herkese adalet! Bu konuda bizim bu siyasi buluşmamıza her görüşten insan gelebilir. Başımızın üstünde yeri vardır. Bu memleketin bize emaneti bu milletin birliğidir dirliğidir. Tamam biz Selahattin Demirtaş'a selam söylüyoruz. Sorun yok, selamımız ona olsun. Onun adaletini diledik, yeter! Konumuz memleketin seçimi şimdi sen onu o şekilde tutarsan olmaz. Ben Selahattin Demirtaş'a defalarca selam söyledim. Yine söylüyorum. Bize güveneceksin, güveneceksin tabi. Bak sevgili kardeşim Selahattin Demirtaş'a adalet meselesi ile ilgili sözümü söyledim. Şimdi onu öyle tutarsan bana hakaret etmiş olursun" dedi.

"DİYALOĞA GİRERSEK OLMAZ"

Açıklamasının devamında "Olmaz, bak bana güvenmiyorsun o zaman. Biz adalet herkese diyoruz. Bana da ona da…" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: "Bunu bu şekilde tutarsan olmaz. Olmaz bak bu diyaloğa girersek olmaz bizi on binlerce insan dinliyor şu anda. Anlatabildim mi? Biz sözümüzü söyledik. Bak benim Gezi Davası'nda arkadaşım bir yıldır hapiste yatıyor. Sadece Selahattin Demirtaş'a değil bütün haksızlığa adaletsizliğe uğrayanlara adalet istiyoruz biz. Bakın kuralsızlıklara, hukuksuzluklara hep birlikte son vereceğiz."

İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Başkanlık sistemine geçerken bu döneme şahlanış dönemi dediler. Çıraklık, kalfalık, ustalık, şahlanış dönemi... Allah var, en iyi, en bereketli, en müreffeh dönemi çıraklık dönemi. Bugünün ekonomi, adalet bakanlarına bakın. Adalet Bakanı kalkıp bir seçimi "Onlar kazanırsa darbeci, şöyle kutlayacaklar, kendileri kazanırlarsa milli irade" vesaire... Olmaz! Bu iktidarın bu ülke için yapıp yapabilecekleri bitti. Artık zarar veriyorlar.

"SOMURTAN KİM VARSA YOLLAYIN EVİNE"

Birinize hafif yan gözle bakan yöneticiyi seçmeyin. Hepinizin gözünün içine bakan, sizi dinleyip anlayan yöneticileri seçin. Bu yönetici kavramı değişecek. Devlet vatandaşına gücünü göstermez. Afete gücünü gösterir. Vatandaşa adaletini, vicdanını, güler yüzünü, şefkatini gösterir. Somurtan kim varsa yollayın evine, yollayın evine, yollayın evine! Tütündeki yasakları kaldıracağız. Kahta'ya, Adıyaman'a bahar gelecek.

"O GÜNÜN EN AZ 10 PUAN ÖNÜNDEYİZ"

Seçimlere darbe diyecek kadar akılları gitti. 2019 seçimi anacığımın ak sütü kadar bana helaldir! O seçimi iptal ettiler. Milletçe tam 806 bin oy farkla kocaman demokrasi tokadı attılar bunlara. Hala akıllanmıyorlar. Neymiş? Onlar giderse kaos olurmuş. Sen gidersen huzur gelir bu millete. Gülmeyi unutturdun bize. Sen gideceksin, milletin evine huzur girecek. 25 yıldır yönettiğiniz Ankara'yı, İstanbul'u biz devraldık, kaos mu çıktı? Vallahi de billahi de millet huzurlu. Biz ölçüyoruz: Mansur başkan da ben de o günün en az 10 puan önündeyiz."