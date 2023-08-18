İstanbul'da Dini İstismar Eden Terör Örgütleriyle Bağlantılı Şüphelilere Operasyon - Son Dakika

İstanbul'da Dini İstismar Eden Terör Örgütleriyle Bağlantılı Şüphelilere Operasyon

Son Güncelleme: 18.08.2023 10:02

İstanbul'da DEAŞ, HTŞ/FEC/ENC gibi dini istismar eden terör örgütleriyle bağlantılı olan ve selefilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınarak yakalandı.

İSTANBUL'da DEAŞ, HTŞ/FEC/ENC gibi dini istismar eden terör örgütleriyle bağlantılı olan ve selefilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınarak yakalandı.

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ, HTŞ/FEC/ENC dini istismar eden terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda bu tür örgütlerle birlikte hareket edip, selefilik çalışmaları içerisinde yer alan ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen kişiler belirlendi. Ekipler çalışmalarının devamında şüphelinin yakalanması için tespit ettikleri adresleri operasyon düzenledi. Operasyonda dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İstanbul'da Dini İstismar Eden Terör Örgütleriyle Bağlantılı Şüphelilere Operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Dini İstismar Eden Terör Örgütleriyle Bağlantılı Şüphelilere Operasyon - Son Dakika
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