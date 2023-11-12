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İstanbul'da MİT ve emniyetten DEAŞ'a kritik operasyon: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da MİT ve emniyetten DEAŞ'a kritik operasyon: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

12.11.2023 11:43

İstanbul'da MİT ve emniyetin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütüne bağlı bir terörist yakalandı. Teröristin patlayıcı düzenekleri tasarladığı ve eğitim verdiği öğrenildi. Operasyonda çok sayıda patlayıcı ve örgütsel döküman ele geçirildi.

İstanbul'da, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde Irak vilayetine bağlı EYP uzmanı olan A.J.A.. isimli zanlı patlayıcı düzenekleri ile birlikte yakalandı. DEAŞ'lı hücre sorumlusunun, örgütün Suriye'de ve Irak'taki saldırılarında kullandığı patlayıcıların tasarımını yaptığı, örgüt mensuplarına da patlayıcı yapımı eğitimi verdiği öğrenildi.

EVDEN NELER ÇIKTI NELER

Sultanbeyli'de 2 ayrı hücre evine düzenlenen baskında, zaman ayarlı ve uzaktan kontrol edilebilir 5 hazır vaziyette bomba düzeneği, canlı bomba düzeneklerinde kullanılan çok sayıda basma butonu, el yapımı patlayıcılarda kullanılan zamana, ışığa ve harekete duyarlı çok sayıda elektronik devre elemanı, gizlenmiş vaziyette dijital materyaller ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Operasyon, İstanbul, Operasyon, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İstanbul'da MİT ve emniyetten DEAŞ'a kritik operasyon: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da MİT ve emniyetten DEAŞ'a kritik operasyon: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı - Son Dakika
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