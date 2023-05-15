İstanbul'da oy sayma işlemi tamamlandı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın yaklaşık 2 puan önünde - Son Dakika
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İstanbul'da oy sayma işlemi tamamlandı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın yaklaşık 2 puan önünde

15.05.2023 10:28

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için 30 binden fazla sandığın kurulduğu İstanbul'da Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48.55 oy oranına ulaşırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sandıktan yüzde 46.69 oy çıktı. Öte yandan İstanbul'da Cumhur İttifakı 48 vekil çıkarırken, Millet İttifakı ise 39 vekil çıkardı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İstanbul'da kurulan 30 bin 849 sandığın tamamı açıldı. 11 milyon 367 bin 598 seçmenin oy kullandığı İstanbul'da sandığa katılım oranı ise yüzde 90.53 olarak gerçekleşti.

ERDOĞAN SANDIKTAN YÜZDE 46.69 İLE ÇIKTI

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oyların 4 milyon 928 bin 401'ini alarak yüzde 48.55 oy oranına ulaşırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 46.69 oy oranına ulaştı.

SİNAN OĞAN YÜZDE 4,51 OY ORANINA ULAŞTI

İstanbul'daki sandıktan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'a yüzde 4,51 oy çıkarken, seçime 3 gün kala adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ise yüzde 0,48 çıktı.

CUMHUR 48 VEKİL ÇIKARDI

Öte yandan İstanbul'da Cumhur İttifakı 48 vekil çıkarırken, Millet İttifakı ise 39 vekil çıkardı.

YORUMLAR (3)
  • HERO: 5 ,6 kere saydırdı mı?:D Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • Abdullah Bayraktar: KAYBETME SEBEBİ MÜLTCİLER Cevap Yaz 30 4 Yayından Kaldır
  • İlhan Albayrak: Kılıçdaroğlu nun aldığı oyların çoğu 100/6 lık kısmı 2000-2008 arası sgk mağdurlarından geldi yoksa Recep Erdoğan 100/55 rahat görürdü Cevap Yaz 14 43 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika İstanbul'da oy sayma işlemi tamamlandı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın yaklaşık 2 puan önünde - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da oy sayma işlemi tamamlandı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın yaklaşık 2 puan önünde - Son Dakika
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