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İstanbul'da rüşvet operasyonu! 39 polis memuru gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'da rüşvet operasyonu! 39 polis memuru gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüksek tonajlı hafriyat kamyonları, eksik evraklı kamyonlar, minibüs ve ticari araçlardan rüşvet aldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 39 polis memuru gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla açığa alındı.

İstanbul\'da rüşvet operasyonu! 39 polis memuru gözaltına alındı
21.11.2023 - 22:32,  Güncelleme: 22:40
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İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonlarında 39 polis memuru gözaltına alındı. Polislerin İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla açığa alındığı öğrenildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİ HAREKETE GEÇİREN İHBAR

Edinilen bilgiye göre, yüksek tonajlı hafriyat kamyonları, eksik evraklı kamyonlar, minibüs ve ticari araçlardan rüşvet alındığı ihbarı üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, Maltepe'de bulunan bir otopark sahibi gözaltına alınıp yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

GÖZALTINA ALINAN 39 POLİSİN SORGULARI DEVAM EDİYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri haklarında gözaltı kararı verilen 7'si başka illere tayin olmuş, 39'u İstanbul Anadolu Yakası'nda görevli çoğunluğu trafik polisi olan 46 polisi sabah saatlerinde gözaltına aldı. İstanbul'da görev yapan 39 polis memurunun sorguları devam ederken, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla açığa alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Zafer Aktaş, İstanbul, Güvenlik, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika İstanbul'da rüşvet operasyonu! 39 polis memuru gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da rüşvet operasyonu! 39 polis memuru gözaltına alındı - Son Dakika
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