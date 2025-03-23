İstanbul\'daki Nevruz kutlamasında İmamoğlu\'na soğuk duş

İstanbul'da Nevruz kutlamaları için yurttaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Yenikapı Meydanı'na gelmeye başladı. Halkların Demokratik Kongresi (HDK) öncülüğünde düzenlenen kutlamalar, bu yıl "Özgürlük İçin Demokratik Toplum" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Alana, "Jin, jiyan, azadî" ile "Nevruza azadiyê pîroz bê/Özgürlük Nevruzu kutlu olsun" yazılı pankartlar asıldı ve platformun iki yanına LED ekranlar yerleştirildi.

POLİS ALANA GİRENLERİ DİDİK DİDİK ARIYOR

Yenikapı metro durağında arama yapan polis ekipleri HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğraf ve resimlerinin bulunduğu atkı ve flamalar alana sokulmadı.

ALANDA İMAMOĞLU'NA DESTEK YOK

Alanı hınca hınç dolduran kalabalığın yolsuzluk operasyonunda tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu lehinde destek sloganı atmaması ve herhangi bir pankart açmaması dikkat çekti.

"NEDEN SARAÇHANE'DE DEĞİLSİNİZ?"

DEM Parti'nin resmi hesaplarından canlı yayınlanan görüntülerin altına "Neden Saraçhane'de değilsiniz?", "Saraçhane böyle kalabalık değil", "Aynı şeysizin başınıza gelse İmamoğlu iptal ederdi" şeklinde yorumlar yapıldı.

YAVAŞ'IN SÖZLERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Saraçhane'de İmamoğlu için düzenlenen protestoda "Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. Bu sözler özellikle DEM Parti cephesinin büyük tepkisini çekti. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Yavaş'ın sözlerini alıntılayıp "Faşo" notunu düştü.