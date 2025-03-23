İstanbul'daki Nevruz kutlamasında İmamoğlu'na soğuk duş - Son Dakika
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Politika

İstanbul'daki Nevruz kutlamasında İmamoğlu'na soğuk duş

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Halkların Demokratik Kongresi öncülüğünde İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Nevruz kutlamalarında alandaki kalabalığın yolsuzluk operasyonunda tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu lehinde destek sloganları atmaması ve herhangi bir pankart açmaması dikkat çekti. DEM Parti'nin resmi hesaplarından canlı yayınlanan görüntülerin altına da "Neden Saraçhane'de değilsiniz?" yorumları yapıldı.

23.03.2025 13:00
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İstanbul'da Nevruz kutlamaları için yurttaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Yenikapı Meydanı'na gelmeye başladı. Halkların Demokratik Kongresi (HDK) öncülüğünde düzenlenen kutlamalar, bu yıl "Özgürlük İçin Demokratik Toplum" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Alana, "Jin, jiyan, azadî" ile "Nevruza azadiyê pîroz bê/Özgürlük Nevruzu kutlu olsun" yazılı pankartlar asıldı ve platformun iki yanına LED ekranlar yerleştirildi.

POLİS ALANA GİRENLERİ DİDİK DİDİK ARIYOR

Yenikapı metro durağında arama yapan polis ekipleri HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğraf ve resimlerinin bulunduğu atkı ve flamalar alana sokulmadı.

İstanbul Yenikapı'daki Nevruz kutlamasında İmamoğlu'na soğuk duş

ALANDA İMAMOĞLU'NA DESTEK YOK

Alanı hınca hınç dolduran kalabalığın yolsuzluk operasyonunda tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu lehinde destek sloganı atmaması ve herhangi bir pankart açmaması dikkat çekti.

İstanbul Yenikapı'daki Nevruz kutlamasında İmamoğlu'na soğuk duş

"NEDEN SARAÇHANE'DE DEĞİLSİNİZ?"

DEM Parti'nin resmi hesaplarından canlı yayınlanan görüntülerin altına "Neden Saraçhane'de değilsiniz?", "Saraçhane böyle kalabalık değil", "Aynı şeysizin başınıza gelse İmamoğlu iptal ederdi" şeklinde yorumlar yapıldı.

YAVAŞ'IN SÖZLERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Saraçhane'de İmamoğlu için düzenlenen protestoda "Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. Bu sözler özellikle DEM Parti cephesinin büyük tepkisini çekti. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Yavaş'ın sözlerini alıntılayıp "Faşo" notunu düştü.

İstanbul\'daki Nevruz kutlamasında İmamoğlu\'na soğuk duş

Ekrem İmamoğlu, DEM Parti, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İstanbul'daki Nevruz kutlamasında İmamoğlu'na soğuk duş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • xpwzxtzxjq:
    Dem parti özüne döndü. tebrik ediyorum. kendi yolunuzu kendiniz çiziniz. hırsızın yanındaki hırsızdır. 278 82 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Tayyip Erdoğan a güvenip onun ipiyle kuyuya inmeyin yoksa kuyunun dibinde kalırsınız... 134 223 Yanıtla
  • Beratefe12:
    Kürtleri kullanmaktan vazgeçin 314 24 Yanıtla
  • 78908900:
    DEM seçmeni kadar partisine sadık seçmen yoktur , İBB de dönen yolsuzlukları biliyorlar ki saraçhaneye gitmek gereğini duymamışlar.. 230 62 Yanıtla
  • ender3316:
    soğuk duş sana yakışır son yandaş dakika 81 80 Yanıtla
  • 78908900:
    Oy vermiştim bunca ama "içi boş balonların uçtuğu gibi insanın da uçtuğunu gördüm sayende " teşekkürler İ.oğlu . 98 45 Yanıtla
  • Cihan Dalsuna:
    tebrikler son dakika uygulaması bu kadar yanlı bu kadar taraflı olduğun için teşekkür ederim türk bayrağı ile anayasal eylem hakkını kullanan kişilere biber gazı bakalım burda açılan o bayraklara ne tepki olacak 77 48 Yanıtla
  • Elisa21:
    ÖKÜZ ÖLDÜ ORTAKLIK BİTTİ 113 11 Yanıtla
  • qpvf786zkb:
    biz demli olarak hiç bir parti umrumzda değil.yavaş gitsin imamın yanında yeterli :) 50 31 Yanıtla
  • yrydk8zpwf:
    böyle bir haber şekli olabilir mi ya, beklentiniz yerine gelmedi diye üzülmüşsünüz belli ki 39 19 Yanıtla
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