İstanbul Tersanesi\'nde Japon heyete gemi projeleri tanıtıldı, iş birliği görüşüldü

İstanbul Tersanesi'nde Japon heyete gemi projeleri tanıtıldı, iş birliği görüşüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, Japon milletvekilleri ve savunma sanayisi temsilcilerinden oluşan heyetin İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret ettiğini açıkladı. Ziyarette tersanenin gemi inşa projeleri ve altyapı kabiliyetleri anlatıldı, olası savunma sanayisi iş birliği görüşüldü.
Japonya Parlamentosu milletvekilleri ile Japon savunma sanayisi firmalarının temsilcilerinden oluşan heyet, İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Japonya Parlamentosu milletvekilleri ile Japon savunma sanayisi firmalarının temsilcilerinden oluşan heyet, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında tersanemizin tarihçesi, gemi inşa projeleri ile altyapı imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgi verildi; savunma sanayisi alanında olası iş birliği imkanlarına yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?