İstanbul Valiliği'nden "İmamoğlu posterlerini indirin" talimatı - Son Dakika
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Politika

İstanbul Valiliği'nden "İmamoğlu posterlerini indirin" talimatı

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İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yazı göndererek başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere Resul Emrah Şahan, Ahmet Özer, Rıza Akpolat, Mehmet Murat Çalık ve Alaattin Köseler'in kentte bulunan afişlerinin toplatılması talimatını verdi.

25.03.2025 13:01  Güncelleme: 14:15
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İstanbul Valiliği, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu bulunan diğer belediye başkanlarının afişlerinin kaldırılmasını istedi.

İstanbul Valiliği'nden 'İmamoğlu posterlerini indirin' talimatı

ÖZGÜR ÇELİK'TEN TEPKİ

Sosyal medya hesabı X üzerinden resmi belgeyi paylaşarak duruma tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İlçe Başkanlıklarımıza polis eşliğinde yazı gitmiş. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımızın fotoğraflarını, posterlerini indirecekmişiz. Ne yapacağımızı söyleyeyim; tüm ilçe başkanlıklarımızda daha fazla Ekrem İmamoğlu bayrağı asılması talimatımdır. Evlerin balkonlarında, meydanlarda, sokaklarda, duvarlarda daha fazla göreceksiniz Ekrem Başkanı. Millet iradesinin yüzünü size unutturmayacağız" dedi.

İstanbul Valiliği'nden İBB'ye 'İmamoğlu posterlerini indirin' talimatı

O KAĞITTA NE YAZIYOR?

İstanbul Başsavcılığı'ndan Emniyet Müdürlüğü'ne giden kağıtta, "Hakkında mali ve/veya terör nitelikli suçlardan soruşturma yapılıp tutuklamam kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah ŞAHAN, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet ÖZER, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza AKPOLAT, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat ÇALIK ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin KÖSELER ile ilgili olarak İstanbul genelinde propaganda mahiyetinde, ayrıca yine bir kısım bu şahıslarla ilgili olarak kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne özendirici nitelikte afiş ve pankartlar asıldığına yönelik tespitler bulunmakla, 2911 Sayılı Kanununu 27. Maddesi ve 5326 sayılı kanunun 42. Maddesi uyarınca söz konusu afiş ve pankartların men edilmesi ve gerekli yaptırım uygulanması hususlarında bilgi ve gereği rica olunur" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Valiliği\'nden "İmamoğlu posterlerini indirin" talimatı

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Son Dakika Politika İstanbul Valiliği'nden 'İmamoğlu posterlerini indirin' talimatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Zafer Oztekin:
    Bu chpliler azmış ben size söylüyim BAŞLARINA GELECEK VAR 191 194 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Balkona asarım siz toplayın biz evlere asarız 130 127 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    yarışın ortasında rakibine çelme tak düşür sonra böyle resmini toplayın diye ağla yok yaa yapraaam erdoğan 91 120 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    siyasal İslam badem yağı altına kaçırıyor 106 81 Yanıtla
  • 159756Sr:
    akp trolleri yoğun çalışıyor ama nafile artık işe yaramıyor herkes değişim istiyor öyle de gideceksiniz böyle de gideceksiniz kimler kimler gitmedi ki sokaklar maydanlar dolup taşıyor istenmiyorsunuz artık arkadaş kabul edecek Recep abi yaş 70 iş bitmiş bitmese zaten böyle yollara başvurmazdı kamuoyu bu kumpası gördü ve kabul etmiyor. 94 84 Yanıtla
  • stanciu george:
    nah asacak mıllet evlerıne ekrem posterı bazı marjınal bolgeler harıc onun harıcınde kımse evıne ekrem posteri asmaz utancından ha bu sokakalrda eylem yapanların derdı ekrem falanda degıl ha cahıl onların derdı ortalıgı karıstırıp söz verılen arpalarını almak 77 81 Yanıtla
  • astragan:
    sokağı aptalı devleti yenebilseydi şimdiye çoktan 50 kere ateist komünist bir ülke olurduk. 78 69 Yanıtla
  • nesha512:
    Bizde evimize aşarız profil fotolarını Ekrem İmamoğlu ile doldururuz. 70 76 Yanıtla
  • Sena2007:
    evlerinize adabilirsiniz ama kamu binalarında olmaz çapsız başkan bu adamı camiye giderken içeri atmadilar soygun iddiası ile içeri attilar 42 32 Yanıtla
  • Mehmet emin Kosker:
    Ya burda öten Akp yandaşlarına soruyorum aponun posterini kaldırın müdahale edin diye neden talimat vermedi İstanbulun Valisi hoşunuza gidiyorsa aponun posteri evlerinize asın Akp yandaşları 7 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği'nden "İmamoğlu posterlerini indirin" talimatı - Son Dakika
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