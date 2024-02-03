Politika

İşte Kocaeli'nin AK Parti belediye başkan adayları

KOCAELİ - AK Parti, Kocaeli'nin 12 ilçe belediye başkan adayını düzenlenen görkemli programla tanıttı. Vatandaşların tıklım tıklım doldurduğu salonda sık sık sloganlar atıldı.

30 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Kocaeli adayları belli oldu. AK Parti, Kocaeli'nin 12 ilçe belediye başkan adayını düzenlenen programla tanıttı. Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen salon dolup taştı. Salondan şarkılar ve sloganlar yükselirken, Türk ve AK Parti bayrakları havada sallandı. Programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, milletvekilleri de hazır bulundu. Programda konuşan Şahin Talus, "Cumhurbaşkanına söz verdiğimiz gibi 13-0 yapmak için hazırız. Biz sizlere güvenerek bu sözü verdik. Allah'ın izniyle kendi rekorumuzla yenileyerek hizmet ve eser siyasetinin bayrağını bir kez daha Kocaeli semalarında dalgalandıracağız. Bugün itibariyle ilçe belediye başkan adaylarımızı açıklıyoruz. Şunun altını çizmek istiyorum. AK Parti davasına gerçekten gönül vermiş her kişi belediye başkanı olacak şartlara haizdir. Aday adayı olan arkadaşlarımız öncelikle bir adayın olacağını biliyordu. Ben özellikle burada tüm aday adayı olan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kriz, kaos, karmaşamız hiç olmadı. Allah'ın izniyle olmayacak. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. Özellikle Bu süreçte Cumhur İttifakı ortaklarımız olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve burada hem büyükşehir hem ilçelerde de aday çıkarmayan Büyük Birlik Partisi teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Her zaman için omuz omuza olduk" diye konuştu.

"İlk gün işe başladığımızda, 'Bu hayat şehre adanmış hayattır' dedik"

"Bu davada hep yanımızda oldunuz" diyen Tahir Büyükakın, "Hem size, hem kadın kolları başkanlığımıza teşekkür ediyorum. MHP'ye, Büyük Birlik Partisi Teşkilatlarına teşekkür ediyorum. İlk gün işe başladığımızda, 'Bu hayat şehre adanmış hayattır' dedik. Bu anlayışı Cumhurbaşkanı'mızdan, genel başkanımızdan öğrendik. Millete efendilik etmek değil, millete hizmet etmek vardır. Bu emanet makamı bize emanet edildi. Mutlaka bu koltuklardan kalkılıyor. Emanet olduğunu unutmadan devam edenler milletin arasında yüz akıyla da gezmeye devam ediyor. Biz 5 yıl boyunca bunu aklımızdan hiç çıkarmadan hareket ettik ve dedik ki 'Biz bu milletin emanetini yere düşürmemek için varız ve bunun için çalışacağız'. Bu 5 yıl zarfında sadece ama sadece belediyecilik yaptık. Gerçek belediyecilik 'AK Parti'dir' dedik. Gerçek belediyecilik dediğimiz şey bu. Çünkü bir başka şeyi geçtiğimiz seçimlerden sonra gördük. Gerçek belediyecilikten başka belediyecilik mi var? Evet var. Sosyal medya belediyeciliği var mesela. Algı belediyeciliği var. Yalan belediyeciliği var. Var da var. Şehri sel götürürken Bodrum'da tatilde olan mesela. Kar her yeri kaplamışken, trafik açılmamışken bütün arabalar yollarda beklerken büyükelçilerle yemek yeme belediyeciliği var mesela. Belediye başkanlığını son 6 ayda hatırlayanlar var. 5 yıl sonra seçimleri 6 ay kala 'Ben bu şehre hizmet ediyorum' vesaire diyenler var. Sürekli algı yaratmaya çalışan, 'Mağdurum da mağdurum, beni çalıştırmıyorlar, beni çalıştırmıyorlar' diyen bir belediyecilik de var. Seçimden önce vatandaşa sözler verip seçimden sonra unutan bir belediyecilik de var. Tutamayacağımız hiçbir sözü bu millete vermeyeceğiz. Bu millete şimdiye kadar hiç yalan söylemedik. Allah'ın izniyle bundan sonra da söylemeyeceğiz. Belediye başkanı şehrin eminidir" diye konuştu.

"Nice olmaz denilen şeyler yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise "Seçimlere 57 gün var. Kocaeli destek anlamında, teşkilat anlamında göz bebeği bir şehir. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Dava bilinci içinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz makamlara bağlı olamayız biz davaya bağlı olabiliriz. Makam olsun olmasın bu davada çalışmaya mecburuz. Nice olmaz denilen şeyler yaptık" şeklinde konuştu.

Adaylar belli oldu

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın olurken Başiskele Belediye Başkan Adayı Mehmet Yasin Özlü, Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu, Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, İzmit Belediye Balkan Adayı Muharrem Tutuş, Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt oldu.