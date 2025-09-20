İstifa dalgasının ardından AK Parti'den ilk açıklama: 8 ilde görev değişikliğine gidildi - Son Dakika
Politika

İstifa dalgasının ardından AK Parti'den ilk açıklama: 8 ilde görev değişikliğine gidildi

İstifa dalgasının ardından AK Parti\'den ilk açıklama: 8 ilde görev değişikliğine gidildi
20.09.2025 13:42
AK Parti'de, Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu'da yeni il başkanlarının yönetimleriyle kısa sürede görevlerine başlayacağı bildirildi.

AK Parti'de 3 gün içerisinde Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu il başkanları peş peşe istifa etti. İstifa dalgasının ardından partiden ilk resmi açıklama geldi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Partiden yapılan açıklamada, kongre döneminin ardından partinin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 8 ilde görev değişikliğine gidildiği belirtildi.

"ÇALIŞMALAR İSTEDİĞİMİZ DÜZEYİN ALTINDA KALDI"

Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu'da yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur. Söz konusu görev değişimleri, AK Parti'mizin sadece siyasi parti değil, aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir. Teşkilatlarımızdaki görev değişimleri, bir gelenek olarak aramızdaki kardeşliği ve çalışmalarımızdaki enerjiyi daha üst bir noktaya taşıyacaktır. Temel amacımız, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşasına devam etmek için gireceğimiz 2028 seçimlerinden en güçlü neticeyi alacağımız kadrolarımızla mücadelemize devam etmektir."

ŞAMİL TAYYAR: MEVZU DERİN

AK Parti'de peş peşe istifaların akabinde eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Tayyar, istifalar üzerine sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sürecin devam edeceğine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'de istifa eden il başkanı sayısı 5'e yükseldi. Bu sayı daha da artacak gibi gözüküyor. Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, seçime doğru teşkilatlara çekidüzen vermeye çalışıyor. Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu, doğrusunu yapıyorlar. Umarım, ellerini korkak alıştırmaz, neşteri daha derine vururlar. Çünkü, mevzu derin"

Kaynak: AA

13:17
