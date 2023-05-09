İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı olayına ilişkin yürütülen dava, ileri bir tarihe ertelendi

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıya dair davanın ilk duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevinin karşısındaki duruşma salonunda yapıldı. Saat 11.30 sıralarında başlayan duruşmaya, Ahlam Albashır ile birlikte 15 tutuklu sanık salonda hazır edildi. 12 sanık ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

14 ŞİKAYETÇİ KATILDI

Duruşmaya 123 şikayetçiden 14'ü katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Ahlam Albashır'ın duruşmaya siyah başörtü ile siyah kıyafet ve gri etek giydiği görüldü. Duruşma, sanıkların kimlik tespitinin yapılmasıyla başladı. Sanık Albashır kimlik tespitinde kendini boşanmış ve hiç okula gitmemiş olarak tanıttı. Ahlam Albashır, okumayı bildiğini ama yazmayı bilmediğini belirtti. Diğer sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanık savunmalarının alınmasına başlandı.

AHLAM ALBASHIR BİR SONRAKİ DURUŞMADA SAVUNMA YAPACAK

Mahkeme başkanı hazırlanan iddianamenin Arapça çevirisinin sanıklara tebliğ edilmediğini belirti. Bu nedenle başkan, sanık Ahlam Albashır savunmasını iddianame eline ulaştıktan sonra yapabileceğini tercüman aracılığıyla söyledi. Albashır savunmasını bir sonraki celse yapmak istediğini belirterek savunma yapmadı. Mahkeme başkanı diğer sanıkların savunmalarını almaya devam etti. Bazı sanıklarda iddianameyi okuduktan sonra savunma yapmak istediklerini belirttiler. Diğer sanıklarda üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmediklerini belirterek tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

"OLAYDAN SONRA DÜŞÜK YAPTIM"

Duruşmada savunma yapan Esenler'deki tekstil atölyesinin sahibi Fatma Berkel, Ahlam Albashır'ın bir süre kendileriyle kaldığını, geceleri uyumadığını, gündüz uyuduğunu söyledi. Olay sırasında hamile olduğunu, söyleyen Berkel, "Olaydan sonra düşük yaptım. Olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimiz Ahlam ve eşinin kurbanlarıyız" dedi.

DURUŞMA 17 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Duruşmaya katılan 14 şikayetçi, sanıklar hakkında şikayetlerinin devam ettiklerini belirttiler. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep ederek eksikliklerin giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılarak firari sanık Khalil Manje Hussein'in hayatta olup olmadığının sorulmasına karar vererek duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.