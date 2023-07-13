Cumhurbaşkanı Erdoğan uçaktan iner inmez, "İsveç'in NATO'da olmasını nasıl hazmedeceğiz" diyen Bahçeli'yle bir araya geldi

Litvanya'da gerçekleşen NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan; NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin onayına muhtaç olan İsveç ile mutabakata vardı. İsveç'e NATO kapıları aralanırken grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Milli varlığımızı tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine kendi başkentinde göz yuman bir ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz? Nitekim karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır" dedi. Gelişmeler izlenirken bugün uçaktan inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de Bahçeli ile bir toplantı gerçekleştirdi.

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İki liderin görüşmesinde İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, Türkiye ve AB ilişkileri ile F-16 alım süreci gibi başlıklar ele alındı. Ayrıca tek haneli enflasyon hedefine yönelik çalışmaların yanı sıra Cumhur İttifakı çatısı altında atılacak adımlar da değerlendirildi.