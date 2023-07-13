Cumhurbaşkanı Erdoğan uçaktan iner inmez, "İsveç'in NATO'da olmasını nasıl hazmedeceğiz" diyen Bahçeli'yle bir araya geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan uçaktan iner inmez, "İsveç'in NATO'da olmasını nasıl hazmedeceğiz" diyen Bahçeli'yle bir araya geldi

13.07.2023 15:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde İsveç'in ittifaka üye olması için beklenen yeşil ışığı yakarken MHP lideri Devlet Bahçeli ise "Milli varlığımızı tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine kendi başkentinde göz yuman bir ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz?" yorumunda bulundu. Gelişmeler merakla takip edilirken bugün zirveden dönen Erdoğan, ilk iş olarak Külliye'de Bahçeli'yi kabul etti.

Litvanya'da gerçekleşen NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan; NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin onayına muhtaç olan İsveç ile mutabakata vardı. İsveç'e NATO kapıları aralanırken grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Milli varlığımızı tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine kendi başkentinde göz yuman bir ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz? Nitekim karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır" dedi. Gelişmeler izlenirken bugün uçaktan inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de Bahçeli ile bir toplantı gerçekleştirdi.

'İsveç'in NATO'da olmasını nasıl hazmedeceğiz' demişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan iner inmez Bahçeli ile görüştü

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İki liderin görüşmesinde İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, Türkiye ve AB ilişkileri ile F-16 alım süreci gibi başlıklar ele alındı. Ayrıca tek haneli enflasyon hedefine yönelik çalışmaların yanı sıra Cumhur İttifakı çatısı altında atılacak adımlar da değerlendirildi.

'İsveç'in NATO'da olmasını nasıl hazmedeceğiz' demişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan iner inmez Bahçeli ile görüştü
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Devlet Bahçeli, İsveç, Nato, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan uçaktan iner inmez, 'İsveç'in NATO'da olmasını nasıl hazmedeceğiz' diyen Bahçeli'yle bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan uçaktan iner inmez, "İsveç'in NATO'da olmasını nasıl hazmedeceğiz" diyen Bahçeli'yle bir araya geldi - Son Dakika
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