İsviçre, UNRWA\'ya finansal yardımı durdurdu

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığı iddiası üzerine UNRWA'ya bu yıl yapılması planlanan finansal yardıma ilişkin olumlu ya da olumsuz bir karar alınmayacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığı iddiası üzerine UNRWA'ya finansal yardımlarını durdurduklarını açıklayan ülkelere bir yenisi daha eklendi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ortaya attığı iddialardan "son derece endişeli" olunduğu belirtildi. Açıklamada, ülkenin UNRWA'ya son yıllarda yaptığı yaklaşık 23 milyon dolarlık katkının bu yıl için henüz onaylanmadığı aktarılarak, "UNRWA çalışanlarına yönelik ciddi suçlamalar hakkında daha fazla bilgi sahibi olana kadar ödemelere ilişkin herhangi bir karar alınmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Daha önce ABD, Avustralya, İtalya, Kanada, Finlandiya ve İngiltere iddiaların ardından UNRWA'ya finansal yardımlarını durdurduklarını açıklamıştı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise, söz konusu UNRWA çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığına ilişkin iddiaların İsrail'in bilgilerine dayandığı vurgulanmış, "Ajans yönetimine Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde derhal göreve dönme, siyonist baskılara boyun eğmeme çağrısında bulunuyoruz" denilmişti.

BM: "2,2 milyon insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya"

Birleşmiş Milletler Gazze İnsani İşler Ofisi Direktörü Georgios Petropoulos, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle 2,2 milyon insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Petropoulos, "Gazze'deki herkesin hemen şimdi yardıma ihtiyacı var. Savaş durmalı. Nüfusun temiz içme suyu ihtiyacının sadece üçte birini karşılayabiliyoruz" dedi.

Gazze Şeridi'ndeki tıbbi ve insani yardım tesislerinin korunması gerektiğini de sözlerine ekleyen Petropoulos, insani yardımın abluka altındaki bölgeye serbestçe girmesi gerektiğini vurguladı. - BERN